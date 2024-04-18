İşi sıkı tutuyoruz

Pazartesi günü Ümraniye’ye konuk olacak Körfez, son haftadaki kayıplardan sonra kendini 2’nci sıraya da yakıştırabiliyor. Günde çift idman yapılıyor.
GÜÇ, DENGE, KONDİSYON, TEKNİK – TAKTİK…
Trendyol 1.Lig’den Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan Kocaelispor, pazartesi günü Ümraniyespor ile kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz bu maç için çok sıkı şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Mustafa Gürsel, eski takımına karşı mücadele edeceği maç için Kocaelispor’u çalıştırıyor.
3 PUANDAN BAŞKASI KESMEZ
Temsilcimiz önceki gün çift antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Sabah, güç, denge ve kondisyon çalışan Yeşil - Siyahlılar, akşam antrenmanında ise teknik - taktik çalıştı. Mutlak 3 puan için antrenmanlarına devam eden temsilcimizde hedef sadece ve sadece galibiyet.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.