- Spor

İşi sıkı tutuyoruz

Önce 2’ncilik, sonra da 3’ncülük için hedef belirleyen Süper Lig yolcumuz Kocaelispor, Ümraniye maçının hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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Pazartesi günü Ümraniye’ye konuk olacak Körfez, son haftadaki kayıplardan sonra kendini 2’nci sıraya da yakıştırabiliyor. Günde çift idman yapılıyor.

GÜÇ, DENGE, KONDİSYON, TEKNİK – TAKTİK…

Trendyol 1.Lig’den Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan Kocaelispor, pazartesi günü Ümraniyespor ile kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz bu maç için çok sıkı şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Mustafa Gürsel, eski takımına karşı mücadele edeceği maç için Kocaelispor’u çalıştırıyor.

3 PUANDAN BAŞKASI KESMEZ

Temsilcimiz önceki gün çift antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Sabah, güç, denge ve kondisyon çalışan Yeşil - Siyahlılar, akşam antrenmanında ise teknik - taktik çalıştı. Mutlak 3 puan için antrenmanlarına devam eden temsilcimizde hedef sadece ve sadece galibiyet.
# Kocaelispor

18 Nis 2024 - 12:26 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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