İşi sıkı tutuyoruz

Pazartesi günü Ümraniye’ye konuk olacak Körfez, son haftadaki kayıplardan sonra kendini 2’nci sıraya da yakıştırabiliyor. Günde çift idman yapılıyor.

GÜÇ, DENGE, KONDİSYON, TEKNİK – TAKTİK…

Trendyol 1.Lig’den Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan Kocaelispor, pazartesi günü Ümraniyespor ile kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz bu maç için çok sıkı şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Mustafa Gürsel, eski takımına karşı mücadele edeceği maç için Kocaelispor’u çalıştırıyor.

3 PUANDAN BAŞKASI KESMEZ

Temsilcimiz önceki gün çift antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Sabah, güç, denge ve kondisyon çalışan Yeşil - Siyahlılar, akşam antrenmanında ise teknik - taktik çalıştı. Mutlak 3 puan için antrenmanlarına devam eden temsilcimizde hedef sadece ve sadece galibiyet.