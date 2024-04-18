Deniz: “Emekliyi toplumun dışına ittiniz”

Artan enflasyon ile günden güne maaşları eriyen milyonlarca emekli, farklı platformlarda sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Maaş miktarı açlık sınırının oldukça altına düşen emeklilerin tepkisini ise Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz dile getirdi. Emeklinin yerel seçimlerde büyük bir ders verdiğini hatırlatan Deniz, bundan böyle emeklinin de itibardan tasarruf yapmayacağını ifade etti. Başkan Deniz açıklamasının devamında şunları söyledi, “İtibardan tasarruf olmaz diye ülkenin her yerine yapılan saraylar, millet bahçeleri, 1500 koruma ile gidilen açılışlar, 8 uçak ile Kıbrıs gezileri derken; Meclis bahçesinde mangal partileri, ıstakozlu yemekler, Maldiv gezileri, jakuzili makam odaları, ülkenin itibarı artsın gösterişleri. Merkez Bankası Başkanı, Maliye Bakanı ABD'de kaynak arayışları içinde. Ülkenin en borçlu belediyesi ise tramvaylar ile teleferikle övünürken, aylık geliri 10 bin lira olan emekli üç torun ile bir teleferik gezisi yapmaya kalksa aylığından kaç lira gidecek?

SARAYIN GÜNLÜK GİDERİNDEN TASARRUF ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR MU?

'İtibardan tasarruf olmaz' diyen ekonomist tek adam bütçeden 818 milyar açık verirken sarayların günlük giderlerinden tasarruf etmeyi düşünmüyor mu? Kocaeli'de kaç millet bahçesi yapıldı ve kaç tanesi yapım aşamasında? Eski Perşembe Pazarı alanına kaç lira harcandı? Daha kaç lira harcanacak? Atatürk Hava Limanı bir millet bahçesi sevdasıyla yok edildi. İsmetpaşa Stadyumu yine aynı amaç ile millet bahçesine dönüştürüldü ve içine bir de kütüphane yapıldı. Çok doğru kütüphane kararı fakat niye millet bahçesine kim gidecek, kim orada kitap okuyacak? Çenesuyu Millet Bahçesi D-100'e paralel durak koydunuz da neden giriş kapısı batı tarafında? Duraktan 1 km uzakta hemen durağın karşısında kapı yapılabilirdi.

16 MİLYON EMEKLİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Şimdi bu kadar boş ve gereksiz işler yapıldı, ne kadarı amacına ulaştı? Yani itibar sevdasına 16 milyon emekli görmezden gelindi. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi ve enflasyon artışları da emeklinin itibarını kurtaracak düzeyde yapılır. Bırakın sarayın itibarını, sizi siz yapanların itibarı daha önemli. Emekliyi toplum dışına ittiniz, emekli cevabını net bir şekilde verdi. Evet, emekli de şimdi 'itibardan tasarruf yapmayacağız' diyor”