Fofana Play-Off’ta kesin sahada

BODRUM FK MAÇ KAFİLESİNE YETİŞİR
Kocaelispor’un sezon başında takıma kattığı Fofana, Altaylı Çeyhun’un omzunu ısırarak 3 maç ceza almıştı. Fofana, Keçiörengücü ile oynayacağımız maç öncesi de antrenmanda ayak tarak kemiğini kırmış ve sezonu kapattığı düşünülmüştü. Ancak genç oyuncu beklenenden daha hızlı bir şekilde iyileşti.
2 AYLIK ARADAN SONRA DÖNDÜ
Fofana, yaklaşık 2 aylık aranın ardından çalışmalarına başladı. Gineli oyuncu, önceki gün takımla birlikte koşuya çıktı. Bireysel antrenmanlarını da aksatmadan yapan Fofana’nın, Bandırmaspor maçına yetişmesi, en kötü ihtimalle Bodrum FK karşılaşmasında maç kafilesinde yer alması bekleniyor. Öte yandan Gürcü oyuncumuz Giorgi Kharaishvili de hızla toparlıyor. Kharaishvili, takıma dönmek için gün sayıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.