- Spor

Fofana Play-Off’ta kesin sahada

21 Şubat’ta düzenlenen antrenmanda, ayak tarak kemiğini kıran İbrahime Fofana’nın sezonu kapattığı düşünülüyordu. Gineli oyuncu önceki gün düzenlenen antrenmanda takımla birlikte koşulara başladı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Fofana Play-Off’ta kesin sahada mask

BODRUM FK MAÇ KAFİLESİNE YETİŞİR

Kocaelispor’un sezon başında takıma kattığı Fofana, Altaylı Çeyhun’un omzunu ısırarak 3 maç ceza almıştı. Fofana, Keçiörengücü ile oynayacağımız maç öncesi de antrenmanda ayak tarak kemiğini kırmış ve sezonu kapattığı düşünülmüştü. Ancak genç oyuncu beklenenden daha hızlı bir şekilde iyileşti. 

2 AYLIK ARADAN SONRA DÖNDÜ

Fofana, yaklaşık 2 aylık aranın ardından çalışmalarına başladı. Gineli oyuncu, önceki gün takımla birlikte koşuya çıktı. Bireysel antrenmanlarını da aksatmadan yapan Fofana’nın, Bandırmaspor maçına yetişmesi, en kötü ihtimalle Bodrum FK karşılaşmasında maç kafilesinde yer alması bekleniyor. Öte yandan Gürcü oyuncumuz Giorgi Kharaishvili de hızla toparlıyor. Kharaishvili, takıma dönmek için gün sayıyor.
# Kocaelispor, bodrum

18 Nis 2024 - 12:33 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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