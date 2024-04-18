Fofana Play-Off’ta kesin sahada

BODRUM FK MAÇ KAFİLESİNE YETİŞİR

Kocaelispor’un sezon başında takıma kattığı Fofana, Altaylı Çeyhun’un omzunu ısırarak 3 maç ceza almıştı. Fofana, Keçiörengücü ile oynayacağımız maç öncesi de antrenmanda ayak tarak kemiğini kırmış ve sezonu kapattığı düşünülmüştü. Ancak genç oyuncu beklenenden daha hızlı bir şekilde iyileşti.

2 AYLIK ARADAN SONRA DÖNDÜ

Fofana, yaklaşık 2 aylık aranın ardından çalışmalarına başladı. Gineli oyuncu, önceki gün takımla birlikte koşuya çıktı. Bireysel antrenmanlarını da aksatmadan yapan Fofana’nın, Bandırmaspor maçına yetişmesi, en kötü ihtimalle Bodrum FK karşılaşmasında maç kafilesinde yer alması bekleniyor. Öte yandan Gürcü oyuncumuz Giorgi Kharaishvili de hızla toparlıyor. Kharaishvili, takıma dönmek için gün sayıyor.