Başkan Durul, Emniyet Müdürü Karaduman’a forma verdi

FORMA HEDİYE ETTİ
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ı makamında ziyaret etti. Durul, yanında getirdiği Kocaelispor formasını Karaduman’a hediye etti. Formanın üzerinde 41 numarası ile Karaduman’ın ismi yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.