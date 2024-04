“Vukovic 8 numaradır kimseyi silmiş değilim”

“BENİM OYUNCULARIMIN HEPSİ DEĞERLİ”

Mustafa Gürsel “Benim oyuncularımın hepsi değerli, benim oyuncu silme gibi bir şeyim olamaz. Geldiğimizden beridir her oyuncuya şans verdim ve buna devam da ediyorum. Hiçbir zaman kadromuzdaki oyuncuları kaybetme taraftarı değilim. Kendi ekibimizle futbolu masaya yatıyor, çalışmalar yapıyoruz ve takıma katkı verecek en iyi hamleyi değerlendiriyoruz. Oyuncuların sağlığını, sahada oldukları zaman ki katkılarını hepsini düşünüyoruz” dedi.

“OYUNCULARIMI BİRBİRİNDEN AYIRMAM”

Gürsel sözlerinin devamında “Vukovic değerli bir oyuncu. Baktığınız zaman Cihat'ı da yedek oturttum. Her oyuncum değerli ve birbirlerinden ayıramam. Tamamen futbol olarak değerlendiriyoruz. Buraya geldiğimizde orta sahamızın yumuşak kaldığını ve temaslı oyun oynamadığını dile getirmiştik. Bu oyuncu tekelinde değil, genel anlamda ele alınan bir konu ve tespitti” dedi. Gürsel “Bunu çözmeye çalışıyoruz ve rakibimizin doğrudan defansımızla karşı karşıya gelmesin istiyoruz. Vukovic ile de başladığım oldu. Ben, bizim sistemimize en uygun modeli oturtmaya çalışıyor ve bunu arıyorum. Ben Vukovic’ten vazgeçmiş olsam, Giresunspor maçında süre vermezdim” diye konuştu.

VUKOVİC 6’DAN ZİYADE 8’E DAHA YATKIN

Gürsel daha sonra şunları söyledi: “Böyle bir durum hiçbir oyuncum için geçerli olamaz. Bu hafta böyle çıkmışızdır, haftaya başka oyuncuya şans veririz. Bizim için oyuncu kaybetmemek çok önemli. Ayrıca bizim için oyuncunun ne kadar süre oynadığı değil, ne kadar katkı verdiğidir. Oyuncu 5-10 dakikada oynasa isteğimiz katkıyı vermesi bizim yeterli. Ben Vukovic ile daha çok vakit geçirdikçe ve onu tanıdıkça, oyuncumuzun 6’dan daha çok 8’e yatkın olduğunu gördüm. Hatta Giresunspor maçında oyuna girdiğinde 8 numara oynattık, Cihat’ı ön liberoya çektik. Bizim için oyuncuyu çok iyi tanıyıp, nerede yararlı ise orada kullanmak önemli. Yoksa benim Vukovic ya da diğer bir başka oyuncumuza art niyetli olmam ya da tamamen gözden çıkarmam diye bir şey söz konusu olamaz.

EMİR ÖN LİBERODA ÇOK İYİ İŞLER YAPIYOR

Bende Emir’i kendi yerinde oynatmak isterim ancak Emir şu an hem ön liberoda hem savunmada çok iyi işler yapıyor. Ben buraya gelirken Gökhan hariç diğer oyuncularla tanışıklığım yoktu ve herkesi burada tanıyorum. Hepsini çok seviyorum. Benim için her oyuncu önemli. Belli hedefimiz var ve bunu elde etmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyorsak ‘biz’ olarak hareket etmeliyiz. Çok kritik bir süreçteyiz, oynayan oynamayan her oyuncuya performansının yanı sıra, hem de moral motivasyonuna ve yüzündeki gülümsemeye ihtiyacımız var.”