Sancaklı: “Aziz yuvama dönmüş olmanın mutluluğunu yaşamaktayım”

“Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler” sözleri sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepkisi üzerine istifa eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partiye geri döndü. Sancaklı konuya ilişkin soysal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “9 Aralık 2023’te kamuoyuna yansımış bulunan bazı haksız ve manipülatif haberler üzerine, partimi tartışmalardan uzak tutmak gayesiyle istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Davama ve Liderime sadakatimden taviz vermeden, bağımsız milletvekili olarak geçirdiğim dört aylık sürecin sonunda; Sayın Genel Başkanımızın "Kaptan Yuvana Dön!" talimatı ve daveti üzerine Aziz Yuvama, Partime dönmüş olmanın mutluluğunu yaşamaktayım.
TEŞKİLATLARIMIZLA EN KISA SÜREDE HASRETLE KUCAKLAŞACAĞIM
Sevgisinden, himayesinden her zaman onur duyduğum Sayın Genel Başkanımıza en derin şükranlarımı ve saygılarımı arz ederken, yaşanan süreçte iyi dileklerini ve dualarını esirgemeyen bütün dava arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Sözlerimi tamamlarken; Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili olarak değerli hemşehrilerimizle ve teşkilatlarımızla en kısa sürede hasretle kucaklaşacağımı bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandas - Siyasetçilik bir meslek olarak ülkemizde gerçekleştiriliyor,ülke’ye bir fayda karmak ve geliştirmek amaçlı değil.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.