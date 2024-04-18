Gökçe, ilk olarak belediye başkan yardımcılarını değiştirerek, yerine yeni atamalar gerçekleştirmişti. Gökçe’nin yeni hamlesi ise belediye başkan yardımcılarına tahsis edilen makam araçlarını iptal ettirmek oldu.
18 Nis 2024 - 13:04- Siyaset Güncelleme:
Gökçe'den yeni hamle: Makam araçlarını iptal ettirdi
31 Mart yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanı olarak seçilen Sertif Gökçe , belediye başkan yardımcılarına tahsis edilen makam araçlarını iptal etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.