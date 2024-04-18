- Yaşam

Özel birey Veli Can Öndeş'in doğum gününde arkadaşları yalnız bırakmadı,

Derince ilçesinde özel birey Veli Can Öndeş için doğum günü kutlaması düzenlendi. Eğlenceye Veli Can'ın arkadaşları da katılınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Özel birey Veli Can Öndeş'in doğum gününde arkadaşları yalnız bırakmadı,
Özel birey Veli Can Öndeş'in doğum gününde arkadaşları yalnız bırakmadı,
Video için play'e tıklayın

Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği’nde en 'özel' doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Özel birey olan Veli Can Öndeş’in doğum günü renkli görüntülere sahne oldu.

Düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de katılarak çocuklara sürpriz yaptı. Özel çocuklar, aileleri ve başkan Gökçe, doğum günü pastasını birlikte kesti. Çocuklara seslenen Başkan Gökçe, “Bugün doğum günü olan sevgili yavrumuz Veli Can için düzenlenen etkinlikte hep beraber doğum günü pastamızı kestik. Her biri birbirinden değerli özel evlatlarımız için sosyalleşme imkanı bulacakları çok güzel projeler oluşturacağız” dedi.

Doğum gününe katılan özel bireyler doyasıya eğlendi. Ortaya ise çok renkli görüntüler çıktı.
# oldu, sertif gökçe

18 Nis 2024 - 13:11 - Yaşam

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.498.581 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL