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Başkan Söğüt: "Cumhur İttifakı olarak canla başla çalışacağız"

AKP ve MHP İlçe Teşkilatları, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İki ayrı ziyarette de ortak mesaj veren Başkan Söğüt, “Cumhur İttifakı olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Başkan Söğüt: "Cumhur İttifakı olarak canla başla çalışacağız" mask

AKP ve MHP Körfez İlçe Teşkilatları, Başkan Şener Söğüt’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlk olarak AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve ilçe yönetimi Başkan Söğüt’ü makamında ziyaret etti, yeni dönem için ‘hayırlı olsun’ dedi. İlçe yönetimi dışında ziyarette AKP MKYK üyelerimiz Serpil Yılmaz ve Davut Coşkun Şiviloğlu da yer aldı. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu. Başkan Söğüt daha sonra meclis salonunda MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu ve ilçe yönetimini ağırladı. Başkan Şener Söğüt de ziyaretler dolayısıyla teşekkür ederek, “Cumhur İttifakı olarak hem ilçemiz hem de ülkemiz için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. AKP ve MHP’nin ziyaretlerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
# yeni, MHP, AKP, ilçe

18 Nis 2024 - 13:13 - Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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