Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Bu yıl Kurban Bayramı Pazar günü başlayacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil ilan edilmesiyle birlikte bayram tatili tarihi 9 güne çıkacak. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı’nın 1. günü olacak. Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise bilinmiyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili 4 gündür. Arife günü de yarım gün tatil olduğu için Kurban Bayramı tatili resmi olarak toplamda 4 buçuk gündür. Ancak bayramın başlangıç tarihinin Pazartesi, Salı ve Çarşamba gününe geldiği yıllarda genellikle hafta sonu tatili ile birleştirilerek Kabine kararıyla Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştı. Bu yıl ise Kurban Bayramı Pazar günü başlayacağı için 9 gün tatil beklentisi bulunmuyor.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

12 Ocak CUMA: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ

24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ

11 Mart PAZARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ

9 Nisan SALI: AREFE

10 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

11 Nisan PERŞEMBE: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

12 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

15 Haziran CUMARTESİ: AREFE

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI

16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ

14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ

Kaynak: HÜRRİYET