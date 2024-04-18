Kullarspor 1975 Özlü’yü ziyaret etti

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM”

Kullarspor 1975 Başkanı Fahri Altıntaş, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden Başiskele Belediye Başkanı seçilen Yasin Özlü’yü ziyaret etti. Özlü’yü makamında ziyaret eden Kullar kafilesi hayırlı olsun dileklerini sundu. Özlü, Kullarspor’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve şu sözleri dile getirdi: “Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş'a, yönetimine ve sporcularımıza nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum.”