Kullarspor 1975 Özlü’yü ziyaret etti

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM”
Kullarspor 1975 Başkanı Fahri Altıntaş, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden Başiskele Belediye Başkanı seçilen Yasin Özlü’yü ziyaret etti. Özlü’yü makamında ziyaret eden Kullar kafilesi hayırlı olsun dileklerini sundu. Özlü, Kullarspor’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve şu sözleri dile getirdi: “Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş'a, yönetimine ve sporcularımıza nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.