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Kullarspor 1975 Özlü’yü ziyaret etti

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kullarspor 1975 kafilesi, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti

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Kullarspor 1975 Özlü’yü ziyaret etti mask

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM”

Kullarspor 1975 Başkanı Fahri Altıntaş, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden Başiskele Belediye Başkanı seçilen Yasin Özlü’yü ziyaret etti. Özlü’yü makamında ziyaret eden Kullar kafilesi hayırlı olsun dileklerini sundu. Özlü, Kullarspor’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve şu sözleri dile getirdi: “Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş'a, yönetimine ve sporcularımıza nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum.”

18 Nis 2024 - 13:27 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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