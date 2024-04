“Recep başkan şampiyonluğun tadını çıkarmak ister”

Şu anda Engin Koyun'un dışarıdan kulübü idare ettiği iddialarına katılmıyorum. Recep Durul o kadar basit bir adam değildir. CEO'dur, şirket yöneticisidir ve yanlış yapmaz. Tabii ki saygısını yapar, tabii ki düşüncelerini söyler. Kimseden çekinmez. Dolayısıyla da kibarlığıyla disiplini çok iyi dengeleyebilen bir CEO'dur.

Her şey “skortif!” başarıya bağlandığı için, bu başarı da, maç skoru olarak nitelendirildiğinden, doğal olarak Recep Durul’un başkanlığı tamamen takımın Play-Off'a çıkıp-çıkmaması veya Süper Lig'e çıkıp çıkmamasına odaklanmış durumda. Dolayısıyla bu küçük kısır düşüncelerin dışında görüşlerimizi söylesek de pek okuyan olmuyor. Taraftar aç, Süper Lig'i özlemiş ve bir an önce çıkmak istiyor. “Süper Lig’de bir sene bile kalsa bana yeter” diyor. Dolayısıyla bu da beraberinde futbolcuların at oynatmasını sağlıyor. Teknik eğitim projesi olmuyor. Ve doğal olarak günü-birlik başarılarla bir gece kahraman olanlar, ertesi gün yerden yere vuruluyor. Türk futbolunun genel hastalığı zaten bu. Bu arada genel kongrede geçen kongrede Engin Koyun’la yarışan eski başkan vekillerinden Yaşar Can, tam bir beyefendi ve tam bir Kocaelisporluluk duruşuyla ortaya mertçe çıktı.

Son derece demokratik örnek gösterilecek bir kongre içerisinde kulübe olan saygısı ve kulübün başkanı olduğu için Engin Koyun’a olan saygısını hiç kaybetmeden yarışa girdi. Başkanlığı kaybetti, ama bir İzmitli olarak duruşunu gösterdi. Onurla ve gururla, seçim sonrasında Koyun’u tebrik etti, kenara çekildi.

Ne bir dedikodu ne bir spekülasyon onun üzerinden yapılamadı. Buna engel oldu. Tabii ki destekleyicileri vardı. Bahri Yavuz, İlker Uzel ve diğer Kocaelispor’un eski başkan ve yöneticileriyle görevlileri, Yaşar Can'ı tam destekle kongreye sundular. Ama Engin Koyun’un üyeleri ağır bastı. Şimdi Engin Koyun da görevinden istifa etti.

Başkan Recep Durul, Engin Koyun tarafından yönetimden alındığını unutmayarak, gerekli saygıyı sergileyip, kolları sıvadı. Yanlışları düzeltti. Doğruları ısrarla ön plana çıkardı.

Ve CEO profesyonel oluşunun tesadüf olmadığını gösterdi. Yaşar Can ile Koyun’un yarıştığı kongrede konuşmacı olarak yaptığım açıklama, Recep Durul'un desteklenmesi gerektiği ve mutlaka kazanılması gerektiğiyle ilgiliydi. Bir gün mutlaka başkan olacağına da inancım tamdı.

dolayısıyla Recep Durul Kocaelispor için bir kazançtır. Taze kan sağlamıştır ve sadece sözde değil özde de 20 milyon liraya yakın para harcamıştır. 20 milyon lira bugün az para değildir. Tabii ki ihracatçı bir iş insanı ama şu anki ekonomik ortamda bile spora destek vermek her baba yiğidin harcı değildir. Yaşar Can ile sohbet ettim ve beklediğim gibi hiç şaşırtmadı beni. Aslanlar gibi “Şimdi kongre konuşma zamanı değil sezon bitsin” dedi…

Bittikten sonra duruma göre elimizden ne gelirse bize ne görev düşerse yaparız dedi. Çünkü Yaşar Can yıllardır bütün yönetimlere gücü yettiği kadar ama sürekli olarak destek veren tanıdığım tek adamdır. Gençliğini de biliyoruz bugünlerini de biliyoruz.

Ve yine en çok kırdığı adam benimdir…

Bu da başka bir gerçektir ama ona olan saygım kesinlikle bitmez. Sevgim de kesinlikle bitmez. Onun dik duruşunu her zaman herkese örnek gösterir. Kibar adamdır, dürüst adamdır, ama disiplinli adamdır. Hani öyle yumuşak görüp de yanılmayın diye söylüyorum. Özcan Pişmaniyeyi dev bir marka yapmıştır. Yaşar Can'a kongre ile ilgili düşüncelerini sorduğumda bana söyledi yukarıda da yazdığım gibi. Recep Durul başkandır. Kongre öncesinde takımın play-off'taki durumu önemlidir. O netleşmeden hiçbir şekilde ortaya çıkılması doğru değildir. Kulübe zarar verir. İşte Yaşar Can böyle bir adamdır. Ben onunla ilgili bir haber yaparken yıllardır telefonu açıp sormadan bir kelime bile yazmam. Çünkü bana söylediğini yalanlamaz.

Yayınlanacak şeyi ayrı senaryo, yayınlanmayacak şeyi ayrı söyler. Dedikodu bilmez. Gerçekten Kocaelispor’a aşık bir adamdır. En zor günlerinden en kutsal günlerine kadar hep kulübünün yanında yer almıştır. Kongrede şu anda Recep Durul'un başkan olduğumu hatırlatacak kadar bana da güzel bir ders vermiştir. Ama Recep Durul da bilir ki ben gazeteciyim. Amacım ortalığı karıştırmak değil. Bir yandan Play-Off'u takip ederken bir yandan da itirazsız bir yönetimin oluşmasıdır.

Altını çiziyorum, itirazsız yönetim…

Çünkü Kocaelispor’un artık çekişmelerine, siyasetin gölgesinde kalmaya takati kalmamıştır. İki yıl önce yazdığım yazıda “İki yıl seçim var, üst üste ve Kocaelispor’un huzuru yok” diyen de benim. Dolayısıyla sözümden de dönmüş değilim.

Kocaelispor bu kentin ortak değeridir. Siyaset üstüdür, yerel yönetim üstüdür. Bu gerçeği 38, yıldır bin kez yazmışsam da, bin kez daha yazarım. Başka Kocaelispor yoktur. Yaşar Can da kongreye en iyi şekilde hazırlanacaktır. Ama dediğim gibi lig bittikten sonra. Ve aldığım izlenime göre Süper Lig'e çıkarsak, Yaşar Can, Recep Durul’un önüne çıkmayacaktır. Bu da ayrı bir demokratik nezakettir.

Neyse şimdi biz Ümraniye maçını ve kalan üç maçı düşünelim. Sonra Play-Off'ta tek maçı düşünelim. Takımın sezon sonundaki konumuna göre gerekli görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi yaparız. 9 Haziran kongre günüdür.

Bu tarihi, Kocaelispor’un Kurtuluş Günü haline getirmek için bütün kent el ele vermelidir. Artık geride kalan seçim tartışmalarını kapatmalıdır. Recep Durul’un çevresinde Tahir Büyükakın, Fatma Kaplan ve diğer belediye başkanları toplanmalıdır.

Ve Yaşar Can eminim ki yine en başta desteği verecek kişidir. Yaşar Can'ların sayısının artması lazım. Benim tek beklentim odur…