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Emekli Başkomiser Sabri Çetin yaşamını yitirdi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden emekli Başkomiser Sabri Çetin yaşamını yitirdi

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Emekli Başkomiser Sabri Çetin yaşamını yitirdi mask

Derince Fatih Sultan Mahallesi’nde oturan Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan emekli başkomiser Sabri Çetin tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Kocaeli Bölgesi Süper Lig VAR hakemi Alper Çetin'in babası olan Sabri Çetin bugün Derince Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yarın memleketi Kahramanmaraş’taki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
# var, cenaze

18 Nis 2024 - 13:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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