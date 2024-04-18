Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, mücadelelerin tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren karşılaşmalar aynı gün ve saatlerde yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta programı şu şekilde: