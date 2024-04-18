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Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın programı açıklandı mask
Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın programı açıklandı
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Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, mücadelelerin tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren karşılaşmalar aynı gün ve saatlerde yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta programı şu şekilde:

Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

18 Nis 2024 - 13:45 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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