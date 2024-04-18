Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, mücadelelerin tamamı 28 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren karşılaşmalar aynı gün ve saatlerde yapılacak.
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta programı şu şekilde:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.