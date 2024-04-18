MSB, ‘İncirlik’ üssünün ismini değiştirdi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Aktürk, özetle şöyle konuştu:

“Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 331'i Irak'ın, 417'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 748 olmuştur.

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalanmış, 4 bin 784 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 485'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 46 bin 305'e yükselmiştir.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha 4 Nisan'da Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Ayrıca, son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirilmiştir.”

“GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'DEN HEYETLERİN KATILIMIYLA 22 NİSAN'DA ATİNA'DA YAPILACAK”

Aktürk, Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın 22 Nisan Pazartesi günü Atina'da yapılacağı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

“ Ankara'daki toplantıda üzerinde mutabakata varılan Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde Trakya'daki sınır birlik komutanlarının karşılıklı ziyaretleri kapsamında; Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay komutanı tarafından 16-17 Nisan'da Edirne'deki 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı'na ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bugün ve yarın da 4'üncü Mekanize Piyade Tugay komutanımız tarafından Yunanistan'daki 31'inci Mekanize Piyade Tugayı ziyaret edilmektedir. Karşılıklı olarak gerçekleştirilen bu ziyaretler Güven Artırıcı Önlemler kapsamında 2024 Uygulama Planı'nda mutabık kalınan 16 faaliyetin ilk ikisidir.

Aktürk, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Memorandum ile Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi maksadıyla 30 Ocak 2021'de Ağdam/Azerbaycan'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezinin görevinin tamamlanmasına yönelik çalışmaların Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile koordineli devam ettiğini bildirdi.

“BÖLGEMİZİN DAHA FAZLA FELAKETE SÜRÜKLENMEMESİ İÇİN GEREKEN ADIMLAR HAYATA GEÇİRİLMELİ”

İsrail'in saldırılarına ilişkin Tuğamiral Zeki Aktürk, “İsrail'in başlattığı bu saldırılar karşısında ülkemiz adaletli ve insani tutumunu sürdürerek vahşetin durdurulması ve bölge geneline sıçramaması adına uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etmiş, İsrail'e de bu katliamlarını durdurması için çağrıda bulunmuştur. Bölgemizin daha fazla felakete sürüklenmemesi için gereken tüm adımların ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aktürk, TCG NUSRET müze gemisi tarafından, Türk Deniz Tarihi'nin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında; 20 Nisan'da Dikili, 22-23 Nisan'da İzmir, 26 Nisan'da Kuşadası ve 28 Nisan'da Bodrum liman ziyaretleri icra edileceğini ve geminin halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.

Zeki Aktürk, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, ERTUĞRUL fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 8 Nisan'da İzmir'in Foça ilçesinde yapılan “Uğurlama Töreni” ile Japonya seyrine başlayan ve 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG KINALIADA korvetinin; Cidde/Suudi Arabistan liman ziyaretinin ardından 17 Nisan'da Cibuti'ye ulaştığını kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili de Aktürk, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gazi Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü şimdiden kutluyor, geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Bu kapsamda; Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, Çanakkale'de SOLOTÜRK ile Antalya'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi, Düzce'de 3 uçak ile muharip uçak geçişi yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Aktürk, Çanakkale Kara Muharebeleri Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında; 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de gösteri uçuşları icra edileceğini bildirdi.

“İNCİRLİK'TEKİ 10'UNCU TANKER ÜS KOMUTANLIĞI'NIN İSMİ '10'UNCU ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ”

Tuğamiral Aktürk, “İncirlik Adana'da bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir” dedi.

MSB YETKİLİSİ: TÜM GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

MSB'den üst düzey bir yetkili, İran'ın İsrail'e mi silleme saldırısının olduğu gece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önleyici tedbirler alıp almadığına dair soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

“Biz MSB olarak bölgemizdeki savunma ve güvenlik konularını yakından takip ediyoruz. İlk andan itibaren tüm gelişmeler yakından takip edilmiş, muhtemel gelişmelere yönelik alınabilecek tüm tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir.

Türkiye, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılara karşı tutarlı, insani ve adaletli tutumunu devam ettirmektedir. Bölgesel barışa ve istikrara önem veriyoruz ve bunun için gerekli adımları atıyoruz. Hadiselerin tırmanması olayları bölgesel bir savaşa dönüştürebilir. Ayrıca Gazze'de yaşanan katliamın uluslararası kamuoyunun gözenden kaçırılmaması yönünde hassasiyet gösteriyoruz.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına ve saldırılarının bölge ülkelerine de yansımasından endişe ederek uluslararası toplumu göreve çağırdık. Bölgemizin istikrarını bozacak, küresel çatışmalara neden olacak gelişmelerin yaşanmaması için çabalarımızı sürdürmekteyiz. İtidalli davranarak geniş bir bölgesel çatışmanın kapılarını aralayacak adımlardan kaçınmanın ve bölge ülkelerinde sağduyunun hâkim olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz”

Kaynak: İLKBASKI.COM