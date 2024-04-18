Dijitalin yıldızları belli oldu

Dijital mecralar ve uygulamalar üzerinden yaratıcılık ve iş sonuçları ile reklamların değerlendirildiği ve ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye, İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından on dördüncü kez düzenlendi.

Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, reklamveren markalar, yayıncı mecralar ve reklam ajansları ile sektör kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra IAB Kurucu Başkanı Ahmet Pura, IAB Europe Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Duhr ve IAB Europe Onursal Başkanı Constantin Kamaras da katıldı.

Ödül töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, “Teknolojik gelişmelerin sayesinde dijital pazarlama ve reklam alanında yeni ve daha etkin kanal kullanımları ile sektörümüz son birkaç yılda hızlı bir gelişme gösterdi. Dijital pazarlama iletişimi alanında büyük emeklerle ortaya konulan işlerin ödüllendirildiği bu çok önemli yarışmayı organize etmek gurur verici. Bu sene aldığımız 736 başvuru sektörümüzün üretkenliğinin artarak devam ettiğini gösteriyor. Başvuran ve ödül almaya layık görülen bütün projelere emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Tören kapsamında, 28 kategoride yapılan 736 başvuru ve 450 kampanya arasından 61 kampanya ödülün sahibi oldu. "Yılın En İyisi Ödülü"nü "En Büyük Armağan" kampanyası ile 4129Grey ve Teknosa kazandı. Ayrıca bu kampanya, Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Kategorisi, Deneysel ve Yenilikçi ve Dijital Ses kategorilerinde de ödül almaya hak kazandı. sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise “GarantiON-Sahibinden” kampanyası ile Toyota ve Universal McCann oldu.

Yenilikçi Kategorilerle MIXX Awards Türkiye'nin İzleri Genişledi

Bu sene MIXX Awards Türkiye yeni açılan kategorilerle yaratıcılık sınırlarını daha da genişletti. Genç yeteneklerin dijital dünyadaki yaklaşımlarını öne çıkaran GENÇ MIXX; şehir hayatının dinamizmiyle bütünleşen Dijital Açıkhava (DOOH) Reklamcılık; internet bağlantılı TV ve kişiselleştirilmiş izleyici deneyimlerini vurgulayan CTV veya Addressable TV; dijital reklamların çevresel etkilerini dikkat çekerek pazarlama ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını ödüllendiren sürdürülebilirlik kampanyaları ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı kutlamak adına özel olarak oluşturulan Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Kategorisi, bu yılın öne çıkan yenilikleri arasında yer aldı.

14. MIXX Awards Türkiye'nin Sponsorları ve Destekçileri

14. MIXX Awards Türkiye “Yılın En İyisi Ödülü” kazananı “En Büyük Armağan” kampanyası ile 4129Grey ve Teknosa oldu. Kampanya ayrıca Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Kategorisi, Deneysel ve Yenilikçi ve Dijital Ses kategorilerinde de ödüle layık görüldü. sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise “GarantiON-sahibinden” kampanyası ile Toyota ve Universal McCann oldu.

14. MIXX Awards Türkiye’de sahibinden.com Platin Sponsor, Arçelik Başarı Sponsoru, sozcu.com.tr Lider Sponsor, Akbank, Digital Turbine, EssenceMediacom, Socialand ve Tooplay Kategori Sponsoru, OKEY Gece Sponsoru, Eti Mutluluk Sponsoru, Admatic, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Forward Medya, Havas İstanbul, Mediazone, mSix&Partners, Unilever ve Wavemaker Protokol Sponsoru, Karbonat Tasarım Sponsoru, Brand Age ve Marketing Türkiye Medya Destekçisi ve Karnaval Eğlence Destekçisi oldu.

Kaynak: SÖZCÜ