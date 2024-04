Kocaelispor için söylenen klasik yalanlar

Şimdi olaya şöyle bir bakmak lazım. Kocaelispor için her sezon başı veya yeni yönetim ile teknik heyet iş başı yaparken söylenen yalan: “Alt yapıya önem vereceğiz. Projemiz var. Tesislerimizi yapacağız. Geleceğe dönük yatırımlarda bulunacağız…”

Biz gazeteciler, bu yalanlara hiç bir zaman inanmadık. Bizzat kendi adıma söyleyeyim, ben hiç inanmadım. Çünkü her gelen hoca ortalama beş ay, her gelen futbolcu ona keza beş-altı ay, her gelen yönetim de bir veya iki sene görev yapıyor. Söylenen projelerin ortalaması on yıl. On yıllık bir sabra katlanacak kimseyi göremiyorum bu kentte. Herkes her şeyin bir anda olmasını bekliyor. Dolayısıyla da söylenen yalanlara kendileri bile inanmadan göreve geliyorlar.

Şu anda Kocaelispor'un dikili bir ağacı bile yok. Bir tesis yapılacak. Bu da neredeyse Gebze'de. Ulaşım kolay. On dakikada otobandan gidebiliyorsunuz. Bunlar da yalan. Yenikent’te bile alışamadığımız Kocaelispor'a, Sevindikli’de daha çok yabancı olarak bakacağız.

Benim tezim her zaman geçerlidir. Kocaeli adını kimse bilmezken, İzmit adını herkes biliyordu. Tıpkı İçel’in ismini bilmeden herkesin Mersin'i il bilmesi gibi. Marmaris, Bodrum, Kuşadası'nı herkes bilirken, onların ili olan Muğla'yı bilememesi gibi. Balıkesir, Erdek, Akçay, Aybalık’ı herkes bilir, ama onların bağlı olduğu il olan Balıkesir'i kimse bilmez. Kimse bilmez derken onlardan daha az bilinir.

Dolayısıyla İzmit Kocaeli, Kocaelispor İzmit demektir. Bu gerçekler üzerine ayak basmayıp, işkembeden bol bol sallamak kolay. Aslında taraftarlar da bu projeleri 4-5 yıl içinde hayata geçiremeyeceklerini biliyor. Burada önemli olan proje nispetinde bir şeyi ortaya atmak, sonra onu allayıp, pullayıp, göstermek. Sonra da benden sonra tufan deyip çekip gitmek.

Bu genel modele alternatif olan çok az başkani sayabilirim. Bunlardan biri Sefa Sirmen'di. Bu bir gerçek. Çok para harcadı, seçime endeksli çalıştı, bir çok parayı aktardı. Kocaelispor adını Anadolu efsanesi yaptı, Avrupa'ya taşıdı. Ama sonunu getiremedi, tam bir iflas. Tabii asrın felaketi 99 depreminden sonra bunun olması, çok da anormal değil. Daha doğrusu yapılan yanlışlar, depremin arasında kaynadı gitti.

Eski başkan Engin Koyun, son 3 sezona damgasını vurdu. Rahmetli Hüseyin Üzülmez'in aştığı transfer yasağından sonra vefat edince, transferleri yaptı. Takımı birinciliğe çıkarttı. O geceyi hiç unutamam. Hemen arayıp kendisini otobüste kutlamıştım. Ama Engin Koyun da göreve gelirken, ona bir ağabey tavsiyesinde bulunmuştum. Tecrübeme dayanarak tabii ki.

“Kocaelispor’da yapılan iyilikler cezasız kalmaz”…

Engin Koyun bir iş adamı. İdealleri var. Siyasi projeleri var. Bunun için de Kocaelispor’u da kullandı tabii ki. Bu da çok doğal. Ama karşılığını verdi. 3 yılda 2.Lig şampiyonluğu, bir de 1.Lig’den düşme sonuçlarını aldı ki, bunlar çok basit şeyler değil. Ve aynı şekilde bu sene takımı ilk ikide tutamadı ve dolayısıyla bu-kaka edildi. Bu sene takımı Sağlam ile başlattı. Aslında bu bile büyük sükseydi. Çok da sabretti. Ama sonunu getiremedi. Sonuçta bu sene takım şampiyon olursa, tabii ki bunda Engin Koyun'un katkısı unutulmamalıdır. Mevcut Başkan Recep Durul da bunu unutacak bir umursuz adam değildir.

Dolayısıyla Kocaelispor’da büyük yalanları kenara bırakmak lazım. Rafet Kırgız defalarca Kocaelispor’da başkanlık, yöneticilik, Türkiye Futbol Federasyonu'nda dünya üçüncüsü olan takımla yöneticilik yaptı. Ama şimdi göreve gelip, yeniden alt yapı için heyecanlanıyorsa, bunun sonunun gelmeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Çünkü bunları çok yaşadık. Kocaeli çocuğunun Kocaelispor’un alt yapısında şansı yok. Şimdi de minik takımda bir torpil yapılabiliyorsan orada kimseye hayır gelmez.

Kentin sembolü, hizmetin sembolü Kocaelispor’da, akıllı ve uzun vadeli bir proje yapıp kentin içinde stadı olan, tesisleri olan bir kulüp haline gelmedikçe, hiçbir yere varamazsınız. Yıllardır tüm belediye başkanları ve kulüp başkanlarına şunu söylüyorum: Siz kulübün doğduğu yer olan Baç’a bile sahip çıkmazken nasıl Kocaelisporlu olabilirsiniz? Gidin bakalım Beşiktaş'ın Akaretler Yokuşu’na, Fulya’sına... Gidin bakalım Galatasaray Lisesi'ne, kulübüne, Florya’ya… Aynı şekilde Kadıköy'e, Altıyol’a bir gidin bakalım…

Bu kentin içinde Kocaelispor ile ilgili bir anahtarlık bile yoktur. Kocaelispor, pazarlama noktasında her zaman çok çok gerilerde kalmıştır.

Kocaelispor, böyle bir ortamda bile öyle bir marka olmuş ki, hala dünyanın her yerinde tanınabiliyor, hala bütün maçları yoğun ilgi görüyor…

Artık yalanlara karnımız tok. Hemen Süper Lig’e yükselip, orada başarılar sağlayacağız diye hayal kurmak yalan.

Kocaelispor’da borç yok, maddi sıkıntı yok demek yalan.

Kocaeli spor gelecekte alt yapısından çıkan çocuklarıyla zirveye koşacak demek yalan. Kocaeli spor yıldızlarla yola devam edecek demek yalan.

En büyük doğru, Recep Durul gibi CEO'larla geleceğe proje hazırlıktır. Ama bu adamı da küstürürseniz, bunaltırsanız, Kocaelispor’un geleceği diye bir şey olmayacaktır. Recep Durul, büyükşehir ve çevre belediyelerini birbirine bağlayacak tek isimdir.

Sonuç: Artık yalanlara karnımız tok. Doğruların peşinde olmalıyız…