AZ UNLU HAVUÇLU KEK (KAÇAMAK)

MALZEMELER:

3 yumurta,

2 tepeleme yemek kaşığı dut unu,

200 g rendelenmiş havuç ( tepeleme 1 kase),

100 g iri doğranmış ceviz (tepeleme 1 kase),

2 yemek kaşığı ayçiçeği çekirdeği,

2 tepeleme yemek kaşığı karabuğday unu,

3 tepeleme yemek kaşığı karabuğday ezmesi,

1 çay bardağı kuru üzüm,

4-5 adet kuru erik (başka kuru meyve de olabilir),

1 çay kaşığı karbonat,

1 çay kaşığı tarçın (arzuya göre).

YAPILIŞI:

Yumurtalar iyice çırpılır, dut unu eklenerek yine çırpılır. Tüm malzemeler eklenerek karıştırılır. Karbonat birkaç damla limon suyuyla aktive edilerek eklenir. Tercihen baton bir kek kalıbına alınır. Önceden ısıtılmış fırında 120 derece fanlı ayarda pişirilir. Kürdan ile pişmesi kontrol edilerek pişince fırından çıkarılır.( Bir saat kadar sürüyor pişmesi.)

Biz karbonhidrat içeren besinleri 120 derecede pişiriyoruz. 120 dereceden yüksek ısıda pişen karbonhidratlarda kansere neden olabilen akrilamid oluşuyor. Bu konuda daha önce birçok yazı paylaştık. Maalesef kızarmış patatesten kahveye kadar pek çok sevilen şeyde akrilamid var. Bkz #syakrilamid

Bu tür gıdalar bizim rutinimizde yok. Ya bir konuğumuz gelecekse ya da Pazar Kahvaltısı vb özel günlerde yapılıyor. Bunun için de içinde glüten olmasa bile un ulan gıdalara KAÇAMAK diyoruz.

Her gün yediklerimizi @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz. Bu hesabı 50 binden fazla ilacın iyileştiremediği hastalıkların beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle nasıl iyileştiğini ve öğrendiklerimizi, yaşadıklarımızı kronolojik sırada anlatmak için açtık. Günümüze kadar ulaşınca da tüm telif geliri @turkegitimvakfi ‘nın olmak üzere kitap olarak basılacak. Okumak isterseniz sondan değil baştan başlayın.