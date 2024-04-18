İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul toplantısının EURO 2024 nedeniyle 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağını açıkladı. TFF başkanlığına iki isim aday oldu.

Bunlardan biri UEFA Komisyonu üyesi Servet Yardımcı ve FETÖ paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme gelen iş insanı Erdal Alkış.

HACIOSMANOĞLU DA ADAY

Odatv, Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da TFF Başkanlığına aday olduğunu öğrendi.

Türk futbolunun adil yönetilmeye ihtiyacı olduğunu belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığımız telefon görüşmesinde şunları söyledi:

“İki tane aday çıktı. Türk futbolu bu tür adayları hep gördü. Futbolun adil yönetilmeye ihtiyacı var. Bunun da yolu FIFA’ya UEFA’ya bağlı bir kurum TFF. Onun da kural ve kaideleri belli. Kurumlarıyla beraber federasyonun yönetilmesi lazım. Onları da yönetilmesi için iradeyi koyacak başkana ihtiyacı var Türk futbolunun.

“SAHİPSİZ HİSSEDEN HAKEMLER”

Önceki başkanlar gibi herkese yaranmaya çalışan, gülücük dağıtmaya çalışan bir yönetim anlayışıyla kurullarınız görevini yapamıyor, kendini sahipsiz hisseden hakemler de hangisini yapalım da kime yaranalım düşüncesiyle sahada yanlış yapıyorlar.

Ancak arkalarında iradeyle kuralları uygulayan bir başkan ve yönetimleri olursa Türk hakemlerimiz de Avrupa’dan gelen hakemler gibi maç yönetir.

Türk futbolunun kurtuluşu buradan geçiyor. Adaylar değişir ancak zihniyet değişmedikten sonra aynı kaosu tekrar yaşarız.

NEDEN ŞİMDİ?

Mehmet Büyükekşi seçilmeden önce Kulüpler Birliği toplantısında o zaman Ahmet Nur Çebi “Bizim adayımız Hacıosmanoğlu” dedi. Israr ettiler ancak sporun içine girmek istemediğimi söyleyerek kabul etmedim. Ancak şimdi gelinen noktada Türk futbolunun adil yönetilmeye ihtiyacı var.

Herkese eşit, adil davranacak, takdir hakkını kullanacaksa güçlüden yana değil ezilen Anadolu kulüplerinden yana kullanacak iradeye ihtiyacı var.”

Diğer kulüp başkanlarıyla görüştünüz mü?

“Tabi ki görüşüyoruz. Beni arayanlar var. Aday olmamı isteyenler var.

Büyük kulüplerden arayan var mı… Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi?

Trabzonspor zaten benim mensup olduğum kulüp. Onu saymanıza gerek yok. Başka büyük kulüpler de var.”

Kaynak: SUPERHABER