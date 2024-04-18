Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına zam yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), et satış fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı.

ESK'dan sozcu.com.tr'ye aktarılan bilgiye göre, zamlı fiyatlar bu sabahtan itibaren geçerli oldu.

ESK'da kıyma kilogram fiyatı 229 liradan, kuşbaşı kilogram fiyatı 259 liradan satılıyordu. Başta emekliler olmak üzere dar gelirli vatandaşlar ESK mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu.

TÜİK verilerine göre, martta bir önceki aya göre zam şampiyonu yüzde 21,30'luk artışla orta öğretim olurken, kuzu eti yüzde 18,58'lik artışla ikinci, dana eti yüzde 14,65'lik artışla üçüncü, kümes hayvanları eti yüzde 12,19'luk artışla dördüncü olmuştu.

Eurostat’ın Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) aldığı verilere göre Türkiye, sağlıklı beslenme konusunda Avrupa’da son sırada yer alıyor.

Eurostat’ın verilerine göre 27 üyeli AB ülkelerinde iki günde bir et, tavuk veya balık tüketemeyenlerin oranı 2022’de yüzde 8,3 oldu. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek oranlar yüzde 22,1 ile Romanya ve yüzde 21,6 ile Bulgaristan’da görüldü.

Türkiye’de iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamanların oranı olan yüzde 41,5 ile ikinci sıradaki Romanya’yı ise neredeyse ikiye katladı.