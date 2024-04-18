- Eğitim

Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi kuruluyor

İzmit Belediyesi, yerel yönetimler alanında özgün eğitim programlarının yer alacağı; gençlerin farklı politika alternatifleri geliştirebileceği ve ülkemizde farklı alanlarda görev alan isimlerin katılacağı Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi kuruyor

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Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi kuruluyor mask

İzmit Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek  Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi kurmaya hazırlanıyor. Yerel yönetimler alanında özgün eğitim programlarının yapılacağı akademi bünyesinde 18-30 yaş arası gençlerle farklı politika alternatifleri üzerine fikir alışverişi ve proje üretmek amaçlanıyor. 

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN KONUKLAR

Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi ile ülkemizin dört bir yanından akademisyenler, politikacılar, iş insanları, gazeteciler, diplomatlar ve belediye başkanları ağırlanacak. Bu anlamda İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği hizmet ve projelerin daha bilinir hale getirilmesi sağlanacak. 

EĞİTİMLER VERİLECEK

Kocaeli’nin tüm ilçelerinden katılım sağlayabilecek olan gençler, alanında uzman akademisyen ve konuklarla; Kent Politikaları,  Sağlık Politikaları, İnsan Hakları Hukuku, Siyasal İletişim, Avrupa Birliği, Sosyal Politikalar, Eğitim Politikaları, Ekonomik Kalkınma başlıkları altında eğitimler verilecek.
# yeni, sağlık, hizmet

18 Nis 2024 - 16:35 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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