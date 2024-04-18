Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi kuruluyor

İzmit Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi kurmaya hazırlanıyor. Yerel yönetimler alanında özgün eğitim programlarının yapılacağı akademi bünyesinde 18-30 yaş arası gençlerle farklı politika alternatifleri üzerine fikir alışverişi ve proje üretmek amaçlanıyor.
ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN KONUKLAR
Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi ile ülkemizin dört bir yanından akademisyenler, politikacılar, iş insanları, gazeteciler, diplomatlar ve belediye başkanları ağırlanacak. Bu anlamda İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği hizmet ve projelerin daha bilinir hale getirilmesi sağlanacak.
EĞİTİMLER VERİLECEK
Kocaeli’nin tüm ilçelerinden katılım sağlayabilecek olan gençler, alanında uzman akademisyen ve konuklarla; Kent Politikaları, Sağlık Politikaları, İnsan Hakları Hukuku, Siyasal İletişim, Avrupa Birliği, Sosyal Politikalar, Eğitim Politikaları, Ekonomik Kalkınma başlıkları altında eğitimler verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.