En düşük emekli maaşı için 3 formül

Ocak ayında SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49, 25 zam oranı verildi. Verilen zammın ardından en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Emekli vatandaşlara temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı gündemdeyken 3 ayrı hesaplama yapıldığı belirtildi.

DÜZENLEME TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

Gün geçtikçe artan enflasyon ve gitgide derinleşen ekonomik krizin de etkisiyle geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin gözü temmuz ayında yapılacak zamda. Üç aylık enflasyonun açıklanmasının ardından üç verinin daha hesaplanacağı ve böylelikle 6 aylık enflasyonun ortaya çıkacağı bilinirken buna refah payı da eklenecek. Bu faktörlerden ayrı olarak da, taban maaşta değişiklik yapılacağı öngörülmekte.

Pandemiyle başlayan uygulamaya göre, 7.500 lira olan taban emekli maaşı, 10 bin TL’ye yükseltilmişti. Her zam döneminde yeniden değerlendirilen taban maaşlara, enflasyon artışı ve refah payı da ekleniyor.

Temmuz ayında yeniden düzenlenecek emekli maaşları ve kök maaşlar için 3 formülün ön plana çıktığı belirtildi.

Taban maaş artışında, ocak ayından temmuz ayına kadar oluşan enflasyonun yansıtılması gündemdeyken, yüzde 15'lik üç aylık enflasyona eklenecek verilerle birlikte rakamın yüzde 30’a yaklaşabileceği düşünülüyor.

Enflasyonun mayıs ayında zirve noktaya çıkması beklenirken, Merkez Bankası’nın tahmini yüzde 73 civarında. Bu kapsamda, 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 24 olması öngörülüyor. Bu durumda da, taban maaşın 13-14 bin civarına yükselmesi bekleniyor.

YILLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

Yıllık enflasyon formülüne göre, 2024 yılının sonundaki enflasyon tahmine göre bir artışın yapılacağı bekleniyor. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, yıl sonundaki enflasyonun yüzde 45 sularında olması öngörülüyor. Bu kapsamda, taban maaşın da 14-15 bin bandında olabilir. Böylelikle, en düşük emekli maaşı, asgari ücrete yaklaşacak.

Bu formül, emekli derneklerinin talepleri içinde e yer alıyor. Bu formül işlenirse, taban maaş 17 bin liraya çıkacak ve yüzde 70’lik bir artış yapılmış olacak fakat bu durumda, taban maaşa yakın aylık alan emekliler için bir adaletsizlik ortaya çıkabilir. Şimdilerde, 3600 günle emekli olmuş ve kök maaşı 6 bin lira olan bir emekli 10 bin lira aylık alıyor.

Kök maaşları çok düşük olan emekliler veya malulen emekli olanlarda da bir iyileştirme yapılması gündeme gelebilir.

Kaynak: SABAH