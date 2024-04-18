Ev sahipleri için yeni karar: Artık muaf olunacak

Bu değişiklikle yıllık 33 bin TL’nin altında kira geliri elde edenler için gelir vergisi muaf olacak. Yeni istisna tutarı önceden 21 bin TL’yken, yapılan bu düzenleme ile birlikte 33 bin TL'ye yükseltildi. Bu kararla beraber ev sahipleri yıllık 33 bin TL’nin altında kira geliri elde ettikleri zaman gelir vergisi ödemekten muaf sayılacak. Bu değişiklik, ev sahiplerine yıllık 33 bin TL’nin altında kira geliri elde ettiklerinde, gelir vergisi ödeme zorunluluğundan kaçma fırsatı verecek. Yıllık kira geliri 33 bin TL’nin üzerinde olanlar, bu miktarı aşan kısmı için vergiye tabî tutulacak.
Fakat 33 bin TL ve altında kira geliri olan kişiler, bu limite kadar olan kısmı için vergiden muaf sayılacak. Kira istisnasından yararlanma hususları arasında, ticari, tarımsal ve mesleki kazançları sebebiyle yıllık beyanname verenlerin bulunmaması gerekiyor. Ayrıca basit usulde vergiye tabî olan küçük esnaf, bu muafiyetten faydalanmış olacak.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.