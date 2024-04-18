4 bin liraya KDV’den muaf arazi satılıyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çorum ve Kırıkkale'de yer alan iki adet araziyi satışa çıkardı. Çorum'da yer alan arazinin satış bedeli 4 bin Türk Lirası olarak açıklandı. AKırıkkale'de yer alan arazinin satış bedeli 7 bin 350 Türk Lirası olarak açıklandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından KDV'den muaf olarak satışa çıkarılan arazilerin ihaleleri 24 Nisan ve 25 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÇORUM SUNGURLU ARAZİ

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 4.000,00 Türk Lirası

Teminat Bedeli 1.000,00 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 250,24 metrekare

İhale Tarihi 25/04/2024

İhale Saati 10:30

İhale Yeri Çorum / Sungurlu

İletişim Adresi https://corum.csb.gov.tr/

Telefon (364) 225 13 99 /225 50 33

Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel H32-d-23-b-2/101/54

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 250,24 metrekare

Hazine Hissesi 1/1

Uygun Görülen Yüzölçümü 250,24 metrekare

KIRIKKALE DELİCE ARAZİ

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 7.350,00 Türk Lirası

Teminat Bedeli ₺1.470,00 Türk Lirası

Uygun Yüzölçümü 91,80 m²

İhale Tarihi 24/04/2024

İhale Saati 10:40

İhale Yeri Kırıkkale

İletişim Adresi https://kirikkale.csb.gov.tr/

Telefon (318) 224 25 37 / 224 26 22

Taşınmaz No ***********

Pafta/Ada/Parsel I31-B-19-D/153/62

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 91,80 metrekare

Hazine Hissesi 1/1

Uygun Görülen Yüzölçümü 91,80 metrekare

Kaynak: YENİÇAĞ