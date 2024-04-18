4 bin liraya KDV’den muaf arazi satılıyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çorum ve Kırıkkale'de yer alan iki adet araziyi satışa çıkardı. Çorum'da yer alan arazinin satış bedeli 4 bin Türk Lirası olarak açıklandı. AKırıkkale'de yer alan arazinin satış bedeli 7 bin 350 Türk Lirası olarak açıklandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından KDV'den muaf olarak satışa çıkarılan arazilerin ihaleleri 24 Nisan ve 25 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÇORUM SUNGURLU ARAZİ
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli 4.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli 1.000,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 250,24 metrekare
İhale Tarihi 25/04/2024
İhale Saati 10:30
İhale Yeri Çorum / Sungurlu
İletişim Adresi https://corum.csb.gov.tr/
Telefon (364) 225 13 99 /225 50 33
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel H32-d-23-b-2/101/54
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 250,24 metrekare
Hazine Hissesi 1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü 250,24 metrekare
KIRIKKALE DELİCE ARAZİ
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli 7.350,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli ₺1.470,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 91,80 m²
İhale Tarihi 24/04/2024
İhale Saati 10:40
İhale Yeri Kırıkkale
İletişim Adresi https://kirikkale.csb.gov.tr/
Telefon (318) 224 25 37 / 224 26 22
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel I31-B-19-D/153/62
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 91,80 metrekare
Hazine Hissesi 1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü 91,80 metrekare
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.