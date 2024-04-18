SGK açıkladı: Bütün emeklilere ücretsiz olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gün geçtikçe artan enflasyon karşısında geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için yeni adımlar atmak için harekete geçiyor. Bu kapsamda, 2023 yılında yürürlüğe giren sağlık uygulamalarının süresi ve kapsamının genişletileceği belirtildi.

Emekli aylıklarıyla, ekonomik kriz ve enflasyonun ağır yükü altında ezilen emekliler, geçim derdiyle mücadele ediyor, toplumsal yaşam ve sosyal aktivitelerden soyutlanıyor ve sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanamıyor. SGK, gelen tepkiler üzerine sağlık hizmetleri kapsamının genişleteceğini belirtti.

Fizik tedavi gibi maliyetli tedavi türlerinde görülen talep yoğunluğuna alternatif oluşturması amacıyla, geçen yıl kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine alınmıştı. Bu düzenleme ile birlikte, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin bütün emekli vatandaşlar, kaplıca tedavilerinden parasız faydalanabiliyor.

Uygulamanın 'deneme' aşaması biterken, alınacak karara göre emekliler için ücretsiz kaplıca uygulaması kalıcı hale getirilecek.

Kararın ardından kaplıca tesislerinde yoğunluğun yaşanabileceğini düşünen yetkililer, söz konusu hizmetin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla uygulamayı koşula bağladı. Bütün ödemeleri SGK tarafından karşılanacak bu hizmetten yararlanabilmek için yapılması gereken şey çok basit.

Emeklilerin herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından sağlık kurulu raporu almak, bu hizmetten faydalanabilmek için yeterli. Ayrıca söz konusu uygulama, ileri yaşlarda bulunan emekliler düşünülerek, refakatçileri de kapsayacak şekilde uygulanacak.

Aldıkları sağlık raporuyla hizmet için başvuran emekli vatandaşlar, uygun bulunurlarsa kaplıcadan 6 ay boyunca ücretsiz bir biçimde faydalanabilecek. 6 ayın ardından ise tedavinin sürüp sürmeyeceği kararı sonrasında yeni bir rapor ihtiyacı doğacak.

Kaynak: YENİÇAĞ