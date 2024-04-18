Yılmaz Vural sonunda bunu da yaptı

Beyza Damgacıoğlu'nun haberine göre, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımının İskenderunspor'a yenilerek play off yolunda yara almasının ardından futbolcularını hizaya çekti.
Yılmaz Vural, kendi sahalarında aldıkları İskenderunspor yenilgisinin affedilecek bir tarafı olmadığını söyledi.
Futbolcularını sıraya dizen Vural, bu hafta küme düşmesi kesinleşen Uşakspor'la karşılaşacaklarını hatırlatarak, yenmeleri ve Isparta 32'nin de yenilmesi halinde play off'u garantileyeceklerini söyledi.
Vural, "Bitime 3 maç kaldı. Play-Off için önemli bir avantaja sahibiz. Biz bu hafta kazanır, Isparta takımı da kayıp yaşarsa işimizi garantileyeceğiz. Önce Play-Off'u garantileyip ardından sıralamaya göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Tek hedefimiz yol ne kadar uzun olursa olsun üst lige yükselmek" dedi.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.