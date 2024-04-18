Kocaeli’de Balıkçılar sezonu hamsi bolluğuyla kapattı!

1 Eylül 2023’te başlayan av sezonu sona erdi. 4 buçuk aylık yasağa göre giriş izni verilmeyen bölgelerde ava çıkamayan balıkçılar, yasağın olmadığı bölgelerde küçük motorlarla avlanabilecek. Yasağın faydalarına ve kapsamına değinen İzmit Balıkhan esnaflarından Kemal Bineklioğlu, geride bıraktığımız dönemde hamsi bolluğu yaşanırken palamut ve çinekopta verimin çok düşük olduğunu ifade etti.

ÜRÜN BOL OLUNCA FİYAT DÜŞÜYOR

Bu yıl hamside bereket olurken, çinekop ve palamut eksikliği yaşandığını söyleyen Bineklioğlu, “Av yasağı sona erdi. Geride bıraktığımız sezon fena değildi. Bu sene mesela hamsinin hiç eksikliğini hiç görmedik, gayet güzeldi. Hem de çok lezzetli bir hamsi dönemi oldu. İstavritte çok güzel oldu ama çinekop ve palamut olmadı. Lüfer ve torik oldu. Mesela üç buçuk, dört kiloluk torikleri yedi yüz liraya, altı yüz liraya verdik. Yani ben onu iki sene evvel 3-5 bin liraya alıyordum toriği, düşünebiliyor musunuz? Ya bu seneki gibi böyle bol olunca fiyatı da düşüyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN HER YERİ BALIK

Balık çeşidi açısından çok zengin bir ülkemiz olduğunu söyleyen Bineklioğlu, “Türkiye'nin her yeri balık, herkes balık yiyebiliyor artık. Eskiden böyle değildi, beş on kamyon gelirdi, denize dökülürdü yani. Niye hem azdı hem de bu kadar alan yoktu. Ben Türkiye'yi gezen bir insanım, kasabalarda dahi gerçekten balık satılıyor yani. Marketler balık satıyor. Yani balığın satılmadığı yer yok” dedi.

BALIK HER BÜTÇEYE UYGUN

Balığın her bütçeye uyan fiyatlarının olduğuna dikkat çeken Bineklioğlu, “85 milyon ülkede bu kadar çok balığın olması bolluğun olduğunu gösteriyor yani. İnsanlar şimdi biraz balık fiyatları pahalı diyorlar ama ya arkadaş etle mukayese ettiğin zaman bugün tazecik hamsi 130 lira. Bu fiyata ne alıyorsun? Tavuk alamazsın ya, biz balık satıyoruz. Tabi 500 liraya da balık var, çeşit çok. Şu anda da 25 civarında balık çeşidi var. Herkes bütçesine göre istediği çeşidi alabilir. Balık Türkiye'nin yani fakirin fukaranın yemeği gerçekten zengin. Ha zenginin de yemeği, aynı zamanda” dedi.

BALIKÇILIK EKSİYE GÖRE ÇOK SÜPER

Bolluk arttıkça fiyatların da düştüğünü vurgulayan Bineklioğlu, “Kalkan'ın kilosunu 700-800 liraya satıyoruz. Yaklaşık bir yıl evvel bin beş yüz iki bin liraydı. Kalkanda da fiyat düştü yani. Bu balıkçılık, böyle de ilginçtir yani. İnşallah seneye daha iyi olur. Balıkçılık bundan otuz beş kırk yıl evveline göre çok süper. İnsanlar diyor o zamanlar çok boldu diyor. O zaman Türkiye'nin nüfusu bu kadar değildi. Şimdi de nüfus fazla ama balıkta bol” diyerek fiyat değişimine dikkat çekti.

GÜNÜMÜZ TEKNİKLERİ ÇOK DAHA İYİ

Geçmiş yıllarda balıkların günümüzdeki kadar bilinçli avlamadığını hatırlatan Bineklioğlu, “Eskiden balık tutma teknikleri bu kadar gelişmemişti. Ben bizzat çalıştığım için biliyorum. Günümüzde balık avlama teknikleri çok değişti, insanlar da çok bilinçlendi, balıkta çok güzel avlanıyor artık” dedi.

AV YASAĞI DENİZLERDE DEVRİM YAPTI

Av yasağı sayesinde balık popülasyonun arttığının altını çizen Bineklioğlu, “Dört buçuk aylık av yasağı başladı. Av yasağı uygulaması denizlerde devrimdir, gerçekten bir devrimdir çünkü neredeyse yılın yarısı oluyor. Bu da yumurtaların büyümesini sağlıyor. Küresel ısınma da balıkların verim durumunda çok etkili. İklim değişikliği nedeniyle balıklarda da verim düştü, av yasağı balıkta bereketin artması açısından çok iyi oluyor” dedi.

GIRGIR VE TROL YASAK

Yasağın kapsamını açıklayan Bineklioğlu, “Av yasağı; belli bölgelerde balık tutmanın yasak olmasını ve bir de balık tutma tekniklerine kısıtlama getirilmesini kapsıyor. İzin verilen bölgelere küçük motorlarla yaklaşabiliyoruz. Yine yasağa göre çekme ya da çevirme yapamıyoruz, balıkları uzatmayla ya da oltayla yakalayabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

KÜÇÜK MOTORLARLA BELLİ BÖLGELERDE

İzin verilen yöntem ve bölgeler hakkında bilgi veren Bineklioğlu, “Gırgır dediğimiz yöntemle bir çevirip bin kasa balık alınıyor, yasağın olduğu dönemde bu şekilde balık tutulamaz ama küçük motorlarla gece de on ağ atabiliyoruz. Yani avlamada bölgesel teknik yasaklar var, gırgır ve trol yasak. Eskihisar, Bayramoğlu gibi bazı bölgelerde yeşil bir hat var. Buralarda avcılık yapmak yasak, belli bölgeler dışında avcılık yapamayız. Marmara’da avcılık serbest ama o da küçük motorlarla” ifadelerini kullandı.

BALIKHAN’DAKİ BALIK FİYATLARI

Hamsi 130 TL

İstavrit 180-250 TL

Mezgit 300 TL

Palamut tane 200 TL

İthal Somon 650 TL

Lüfer tane 150 TL

Mırmır 200 TL

Kefal 120-250 TL

Kupes 200 TL

Levrek 350 TL

Mercan 350 TL

Karides 350 TL

Barbun 650 TL