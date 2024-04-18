Tatlıcı Esnafı Güven: “Tatlı ultra lüks hale geldi”

Türkiye’nin sevilen tatlarından olan ve bayramların vazgeçilmesi baklavanın kilo fiyatının 1000 TL’ye kadar dayandı. Bayram tatlılarının sofralardaki önemi ve misafirlere ikram edilme geleneği, vatandaşları tatlı alışverişi için harekete geçiriyor. Özellikle bayram öncesi ve sonrasında başlayan tatlı siparişlerinin artması, tatlıcıları ve pastaneleri bereketlendiriyor.

SATIŞ RAKAMLARIMIZA ULAŞTIK

Konuya ilişkin Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan eski Kalaycılar Çarşısının vazgeçilmez tatlıcılarından ve Tatlı Güven’in sahiplerinden olan Metin Güven gazetemize konuştu. Tatlıcı esnafı Metin Güven konuşmasına Ramazan Bayramı’nda baklava satışını değerlendirerek başladı. Güven, “Ramazan ayı boyunca istediğimiz satış rakamlarına ulaştık. Ben bu duruma ciro olarak değil tepsi olarak bakıyorum. İstediğimiz tonajlara ulaştık. Ocak ayında hammadde stoğumuz büyük çoğunluğu karşıladık. Fiyatlarımı orada sabitledik. Piyasa genelinde de fiyatlarımız makul noktada kaldı. Tabii makul dediğim rakam aslında makul değil. 3 yılda fiyatlar inanılmaz bir biçimde arttı. Bizim müşterilerimiz sadece müşteri değil neredeyse 40 yıllık bir işletmeyiz müşterilerimiz çoğu bizim arkadaşımız onları da burada gözeten bir politika yürütmemiz gerekiyor. Meslektaşlarımızdan aldığım bilgilere göre Ramazan ayı içerisinde onların yüzde 30, yüzde 40’a yakın müşteri kaybettiklerini duydum. Bu sektör adına üzücü bir durum. Genel piyasa baktığımızda tatlı lükstü artık ultra lüks bir hale geldi. Asgari ücretli bir insanın ulaşabileceği tüketim aracı olmaktan çıktı. Az ve tam porsiyon olmak üzere dilimli baklava satıyoruz. Az porsiyonda iki dilim tam porsiyonda ise dört dilim bulunuyor. 2 dilim baklava 45 kilo 4 dilim baklava ise 90 liradan satışa sunuyoruz” şeklinde konuştu.

ÇEVRE İLLERDEN GELEN MÜŞTERLERİMİZ VAR

Vatandaşın baklavaya olan talebine de değinen Güven, “Sosyal medya üzerinden Sütlü Nuriye ile ön plana çıkmamızın ardından son 3 senedir talep konusunda artan bir süreç yaşadık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ’de gastronomi adına büyük emek harcıyor. Orada da Sütlü Nuriye’yi yöresel bir lezzet olarak ön plana çıkarttıkları için yeni genç nesilden çok fazla talep var. Bunların yanı sıra bizim köklü müşterilerimiz var. Sakarya’dan, İstanbul’dan ve diğer çevre illerden alışveriş yapmaya gelen müşterilerimiz var” dedi.

İŞTE TATLI FİYATLARI

Sütlü Nuriye: 540 TL

Cevizli Baklava: 500 TL

Şekerpare: 280 TL

Antep Fıstıklı Sarma: 980 TL

Fıstıklı Kadayıf: 700 TL

Ev Baklavası: 580 TL

Fıstıklı Şekerpare: 800 TL