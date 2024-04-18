18 Nis 2024 - 18:52- Asayiş G:

AFAD duyurdu: Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem!

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! mask

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 18.11’de gerçekleşirken depremin derinliğinin 5.99 kilometre olduğu kaydedildi.

Tokat'ta gerçekleşen deprem, Sivas, Samsun, Kayseri, Çorum ve çevre illerden de hissedildi.

Kaynak: CUMHURİYET

18 Nis 2024 - 18:52 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
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Emekli - Hükumet bütçe açığını örtmek için bu deprem yetersiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Nisan 19:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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