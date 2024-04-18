- Asayiş

18 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 94 yıl cezası varmış!

İzmir'de oto hırsızlığı şüphelilerinden U.H.Y. (18), polisin takibi ile yakalandı. U.H.Y.'nin 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Demirören Haber Ajansı
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18 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 94 yıl cezası varmış! mask

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Buca ilçelerinde yapılan oto hırsızlıklara ilişkin çalışma yaptı. 

Şüphelilerin Konak ilçesi Çukur Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.E., S.G. ve B.D.'yi suçüstü yakaladı. 

Bu sırada polisi görüp, kaçan U.H.Y. ise polisin takibi ile metruk binada gözaltına alındı. 

U.H.Y.'nin 7 farklı suçtan 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.
# tespit

18 Nis 2024 - 19:21 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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