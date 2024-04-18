18 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 94 yıl cezası varmış!

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Buca ilçelerinde yapılan oto hırsızlıklara ilişkin çalışma yaptı.
Şüphelilerin Konak ilçesi Çukur Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, A.E., S.G. ve B.D.'yi suçüstü yakaladı.
Bu sırada polisi görüp, kaçan U.H.Y. ise polisin takibi ile metruk binada gözaltına alındı.
U.H.Y.'nin 7 farklı suçtan 94 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.