Plastik ve metal varlığı tespit edilmişti! Magnum dondurmaları toplatılacak mı?

İngiliz hızlı tüketim ürünleri şirketi Unilever, Magnum bademli dondurma çubuklarını tedbir olarak geri çağırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Unilever "olası plastik ve metal mevcudiyeti" nedeniyle önlem olarak İngiltere ve İrlanda'daki sınırlı sayıda Magnum bademli dondurma çubuğu geri toplanacak.

MAGNUM TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere'deki geri çağırma kararı ardından Magnum Türkiye tarafından şu açıklama yapıldı:

"Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Türkiye Magnum ürünleri için herhangi bir risk söz konusu değildir. Türkiye'de bulunan tüm çubuklu Magnum ürünleri Çorlu ve Konya fabrikalarımızda uluslararası gıda standartlarında, son teknoloji ile donatılmış tesislerimizde tüm sağlık ve hijyen tedbirleri sağlanarak el değmeden üretiyoruz. Halihazırda Türkiye’de üretilen ve satılan ürünlerimizde söz konusu türde bir risk bulunmamakta olup, herkesi güvenle yiyebilecekleri gıdalarla buluşturmaya devam ediyoruz.

İngiltere ve İrlanda'da üretilen Magnum Badem ürününde kısıtlı sayıdaki serisinde yaşanan durum, Türkiye’de üretilen ve satılan hiçbir Magnum ürünü için bir sorun teşkil etmemektedir."

NE OLMUŞTU?

İngiltere ve İrlanda'daki bazı Magnum bademli dondurma çubukları, "olası plastik ve metal varlığı" nedeniyle tedbir olarak geri toplatılırken, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi gerektiği bildirildi.

Unilever, söz konusu ürünlerin Aralık 2025'e kadar sona erecek olan L3338, L3339, L3340, L3342 partileri olduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık Gıda Standartları Kurumu tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, toplama uygulaması başka hiçbir ürünü veya ülkeyi etkilemiyor.

Dondurmayı satan tüm perakende mağazalarda müşterilere ürünün neden toplatıldığını açıklayan duyurular asılacağı kaydedildi.