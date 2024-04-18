- Ekonomi

'Yüzbinlerce kişi tespit ettik'

Kira, ücret ve değer artış kazancı gibi gelirlerini beyan etmeyen yüz binlerce mükellef tespit edildiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'Yüzbinlerce kişi tespit ettik' mask

Geçen yıl elde edilen gelirlere ilişkin 1 Mart'ta başlayan  gelir vergisi beyan dönemi 5 Nisan'da sona erdi.

Bu dönemde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. Beyannamelerle 399,2 milyar lira matrah ve 126,9 milyar lira vergi beyan edildi.

Bu kapsamda geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 27, matrah miktarında yüzde 107 ve hesaplanan vergide yüzde 101 artış sağlandı.

Kaynak: CUMHURİYET
# gelir

18 Nis 2024 - 19:37 - Ekonomi

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