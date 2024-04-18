Nestlé yoksul ülkelerdeki bebek mamalarında ilave şeker kullanıyor

Dünyanın en büyük tüketim malları şirketi Nestlé'nin, birçok yoksul ülkede satılan bebek sütü ve tahıl ürünlerine şeker ve bal eklediği ortaya çıktı.

İsviçreli kuruluş Public Eye, Nestlé'nin Asya, Afrika ve Latin Amerika'da satılan bebek maması ürünlerinden aldığı örnekleri test için Belçika'daki bir laboratuara gönderdi.

İncelemeler sonucunda, bir yaş ve üzeri bebekler için tasarlanmış devam sütü formülü olan Nido ve altı ay ile iki yaş arasındaki çocuklara yönelik bir tahıl gevreği olan Cerelac'ta sakaroz veya bal şeklinde ilave şeker bulundu.

Afrika ve Latin Amerika'da satılan ürünlerin aksine Nestlé'nin ana Avrupa pazarlarındaki küçük çocuklara yönelik mamalarında ilave şeker bulunmuyor. Daha büyük çocuklara yönelik bazı tahıllar ilave şeker içerirken, altı ay ile bir yaş arasındaki bebeklere yönelik ürünler hiç şeker içermiyor.

Public Eye tarım ve beslenme uzmanı Laurent Gaberell ise Nestlé'nin bu tutumu için "Nestlé bu tehlikeli çifte standarda bir son vermeli ve dünyanın her yerinde üç yaşından küçük çocuklara yönelik tüm ürünlerinde şeker ilavesini durdurmalıdır" dedi.

İSVİÇRE'DE 0, NİJERYA'DA 6,8 GRAM İLAVE ŞEKER

DSÖ'nün Avrupa bölgesine yönelik kılavuz ilkeleri, üç yaşından küçük çocuklar için hiçbir gıdada ilave şeker veya tatlandırıcı maddeye izin verilmemesi gerektiğini belirtiyor. Diğer bölgeler için özel bir kılavuz hazırlanmamış olsa da, araştırmacılar Avrupa belgesinin dünyanın diğer bölgeleri için de aynı derecede geçerli olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar küresel perakende satışlarının 1 milyar doların üzerinde olduğunu tespit ettikleri Cerelac'ın satışlarının yüzde 40'ının Brezilya ve Hindistan'da gerçekleştiğini belirtiyor.

Hindistan'da satılan Cerelac ürünleri üzerinde yapılan testler, her porsiyonda ortalama 2,7 gramdan fazla ilave şeker olduğunu gösteriyor. Brezilya'da ise sekiz üründen ikisinde ilave şeker bulunmadığı ancak diğer altısının her porsiyonda yaklaşık 4 gram ilave şeker içerdiği tespit edildi.

Araştırma sonuçları, Senegal ve Güney Afrika'da altı aylık ve daha büyük bebekler için bisküvi aromalı tahıl gevreklerinin her porsiyonunda 6 gram ilave şeker içerdiğini tespit edildi. Nijerya'da test edilen bir üründe ise 6,8 grama kadar şeker bulundu. İsviçre'de satılan aynı üründe ise hiç şeker bulunmuyor.

HER ÜLKEDE FARKLI ORAN

Dünya çapında perakende satışları 1 milyar doların üzerinde olan Nido markası üzerinde yapılan test sonuçları da ülkelerde satılan ürünlerin şeker seviyelerinin farklı olduğunu ortaya koydu.

Endonezya'da Nido bebek maması ürünlerinin tümü bal formunda 100 g ürün başına yaklaşık 2 gram veya porsiyon başına 0,8 gram ilave şeker içeriyor. Meksika'da, küçük çocuklar için satılan üç Nido ürününden ikisinde ilave şeker bulunmazken, üçüncüsünde porsiyon başına 1,7 gram şeker bulundu.

Rapora göre Güney Afrika, Nijerya ve Senegal'de satılan Nido Kinder 1 yaş üzeri ürünlerinin tümü porsiyon başına yaklaşık 1 gram ilave şeker içeriyor.

NESTLE'DEN SAVUNMA: STANDARTLARA UYUYORUZ

Yapılan araştırma sonuçlarının ardından bir Nestlé sözcüsü "Erken çocukluk dönemine yönelik ürünlerimizin besinsel kalitesine inanıyor ve çocukların büyüme ve gelişimine uyarlanmış yüksek kaliteli bileşenler kullanmaya öncelik veriyoruz" dedi.

Sözcü, yerel düzenlemelere veya uluslararası standartlara uyduklarını söyledi. İçeriklerdeki değişikliklerin ise yönetmelikler ve yerel malzemelerin bulunabilirliği gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtti.

Nestlé sözcüsü ayrıca şirketin son on yılda bebek gevrekleri portföyündeki toplam ilave şeker miktarını dünya çapında yüzde 11 oranında azalttığını ve daha da azaltmak için ürünleri yeniden formüle etmeye devam ettiğini söyledi.