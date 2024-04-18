- Ekonomi

Milli Piyango'nun 23 Nisan’da büyük ikramiyesi 80 milyon TL

Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon TL olacağı açıklandı. 23 Nisan Salı, saat 17.30’da gerçekleştirilecek

Milli Piyango'nun 23 Nisan’da büyük ikramiyesi 80 milyon TL mask

Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Milli Piyango 23 Nisan biletleri satışa sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatları çeyrek 80 TL, yarım 160 TL ve tam 320 TL olarak belirlendi. 80 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 8 milyon TL olacak. Yapılan açıklamada şu bilgiler de verildi: “Oyunseverler, 23 Nisan biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek. 23 Nisan Salı, saat 17.30’da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Her çekilişte olduğu gibi sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilecek.” 
# büyük

18 Nis 2024 - 23:00 - Ekonomi

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