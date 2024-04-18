Mühip Kanko’ya TBMM’de önemli görev

CHP’nin TBMM’de fark yaratan isimlerinden Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko’ya partisi tarafından önemli bir görev verildi. Bugünkü kapalı grup toplantısında Muhip Kanko, partili milletvekillerinin tamamının oylarıyla TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Kanko, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ile birlikte bu görevi yürütecek iki isimden biri oldu. Oylama sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko şu ifadeleri kullandı:

PARTİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

“Bugün gerçekleşen kapalı grup toplantımızda, TBMM Grup Başkan Vekilliği’ne seçilen değerli meslektaşım Ankara Milletvekilimiz Murat Emir’i ve benimle birlikte Grubumuzun Disiplin Kurulu üyesi olarak seçilen Ardahan Milletvekilimiz Özgür Erdem İncesu’yu tebrik ediyor, değerli yol arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bu görevler için bize güvenen ve destek veren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”