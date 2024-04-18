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Mühip Kanko’ya TBMM’de önemli görev

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu Üyeliği’ne seçildi

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Mühip Kanko’ya TBMM’de önemli görev mask

CHP’nin TBMM’de fark yaratan isimlerinden Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko’ya partisi tarafından önemli bir görev verildi. Bugünkü kapalı grup toplantısında Muhip Kanko, partili milletvekillerinin tamamının oylarıyla TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Kanko, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ile birlikte bu görevi yürütecek iki isimden biri  oldu. Oylama sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko şu ifadeleri kullandı:

PARTİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
“Bugün gerçekleşen kapalı grup toplantımızda, TBMM Grup Başkan Vekilliği’ne seçilen değerli meslektaşım Ankara Milletvekilimiz Murat Emir’i ve benimle birlikte Grubumuzun Disiplin Kurulu üyesi olarak seçilen Ardahan Milletvekilimiz Özgür Erdem İncesu’yu tebrik ediyor, değerli yol arkadaşlarıma  yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bu görevler için bize güvenen ve destek veren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”
# Ankara, yeni, oldu, chp

18 Nis 2024 - 23:05 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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