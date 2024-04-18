MB Başkanı açıkladı: Faiz artışları sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirilen IMF- Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin para politikasında yeni bir döneme girdiğini açıkladı. Bloomberg'e göre Karahan, Mart ayındaki son faiz artışının ardından faiz artışı döngüsünün sona erdiğini ve TCMB'nin likidite yönetimine odaklanacağını ifade etti.
AGRESİF SIKILAŞTIRMA SON BULDU
TCMB'nin son politika faizini Mart ayında yüzde 50 seviyesine yükselterek agresif bir sıkılaştırma sürecine gitmişti. Karahan, bu sürecin son bulduğunu ve şu andan itibaren TCMB'nin enflasyonla mücadelede piyasa koşullarına bağlı olarak rezerv biriktirme stratejisini önceliklendireceğini belirtti. Swap işlemleri üzerinden yürütülen döviz kaynağı sağlamanın azaltılacağını ve bu yöntemin likidite sorunlarına neden olduğunu vurgulayan Karahan, sıkı politika duruşunun devam edeceğini sözlerine ekledi.
Karahan açıklamasında, TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 36'nın tutturulacağını söyledi. Fakat piyasalar bu hedefe üç aylık bir gecikmeyle ulaşılacağını öngörüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.