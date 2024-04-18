Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme! Vergi kaçırma suçundan tahliye

Dilan-Engin Polat çifti ve dava kapsamında tutuklanan diğer şüpheliler vergi kaçırma suçundan tahliye edildi. Halk TV'de Seyhan Avşar'ın haberine göre; Dilan ve Engin Polat çifti Kasım 2023'te “Kara para aklamak'', ''Vergi usul kanuna muhalefet” ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçlamalarıyla gözaltına alınıp savcılık tarafından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı. Polat çifti hakkındaki soruşturma henüz tamamlanmazken bu ay yapılan tutukluluk incelemesinde savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi. Savcı, “Örgüt kurma ve yönetme” suçu ile “kara para aklama” suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.
VERGİ KAÇIRMADAN TAHLİYE
Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi.
İKİ SUÇTAN TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI VERİLDİ
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Kaynak: KARAR
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.