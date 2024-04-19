Ayazma Mahallesi Muhtarı mazbatasını aldı

31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Ayazma Mahallesi’nden yeniden muhtar seçilen Fırat Çiçek muhtarlık mazbatasını İlçe Seçim Kurulu’ndan teslim aldı. Çiçek, “Bugün itibariyle mazbatamızı aldık. 2. Dönemimiz hayırlı olsun inşallah. Allah utandırmasın” dedi.
DEĞİŞEN VE GELİŞEN AYAZMA
Ayazma Mahallesi halkına teşekkür ediyorum diyerek sözlerine devam eden Muhtar Çiçek, “31 Mart 2024 Yerel Mahalli idareler genel seçim sonucunda mahalle sakinlerimizin takdiriyle tekrar muhtarlık görevine seçilmiş olarak mazbatamızı teslim aldık. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca mahallemiz için elimizden geldiğince en iyi hizmeti almaya çalıştık. Görev yaptığımız sürece bize destek olan, Valimize, Kaymakamımıza, Milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza, İzmit Belediye Başkanımıza, tüm daire müdürlerimize, çalışma arkadaşlarımıza, bizimle birlikte olan muhtar arkadaşlarımıza, mahalle sakinlerine şahsım ve azalarım adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ilk günkü heyecanla, değişen ve gelişen Ayazma için tekrar birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.