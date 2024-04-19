Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında evinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka temsilcimiz Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Golü 11. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Ancak 3-2'nin rövanşında karşılaşmayı 1-0 kazanması temsilcimiz Fenerbahçe'ye yetmedi ve maç uzatmalara gitti.
Maçta 120+4. dakikada Olympiakos'ta Ntoi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
15'er dakikalık iki devrede de eşitlik bozulmayınca müsabaka penaltılara kaldı.
Kanarya penaltılara giden maçta rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Kaynak: FOTOMAÇ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.