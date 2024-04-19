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Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk etti. Kanarya, Yunanistan'dan aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından rakibini normal sürede 1-0'lık skorla mağlup etti. Penaltılara giden maçta tur Olympiakos'un oldu.

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti mask

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında evinde  Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka temsilcimiz Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Golü 11. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Ancak 3-2'nin rövanşında karşılaşmayı 1-0 kazanması temsilcimiz Fenerbahçe'ye yetmedi ve maç uzatmalara gitti.

Maçta 120+4. dakikada Olympiakos'ta Ntoi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

15'er dakikalık iki devrede de eşitlik bozulmayınca müsabaka penaltılara kaldı.

Kanarya penaltılara giden maçta rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Kaynak: FOTOMAÇ
# oldu, Olympiakos

19 Nis 2024 - 00:58 - Spor

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