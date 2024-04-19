VEKİLLERE TEMMUZ'DA 43 BİN 302 LİRA ZAM!

Erdoğan Süzer'in haberine göre, yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin eden ekonomi politikalarına bir yenisi daha eklendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağını, 10 bin liralık emekli aylığına ise sadece enflasyon farkı kadar iyileştirme yapılacağını açıkladı. Milyonlarca dar gelirli zamdan mahrum bırakılırken, her ay 14 asgari ücret tutarında maaş alıp lüks restoranlarda ıstakoz yiyen milletvekilleri ise temmuzda asgari ücretin yaklaşık 2.5 katı zam alacak. Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin enflasyon tahminlerinin tutması halinde ilk 6 ayda tüketici enflasyonu yüzde 23.5 civarında gerçekleşecek. Bu durumda işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına enflasyon kadar, yani yüzde 23.5 oranında zam yapılabilir. Böylece aylığı 15 bin lira olan işçi emeklisi, temmuzda yaklaşık 3 bin 525 lira zam ile 18 bin 525 lira kazanabilecek.

141 BİN LİRA ALIYORLAR

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile yüzde 7.39 oranında enflasyon farkı verilecek, toplam zam yüzde 18.13 olabilecek. Milletvekilleri ile milletvekilli emeklileri de memurun zammından otomatik olarak yararlandırılacak. Halen milletvekilleri 141 bin 883 lira, milletvekili emeklileri de 96 bin 958 lira maaş alıyor. Emekli olup aynı zamanda milletvekilliği yapanların cebine ise her ay 238 bin 841 lira giriyor. Bu tutar asgari ücretin 14 katını aşıyor. Temmuzda asgari ücrete zam yapılmayacak ancak asgari ücretin 14 katı maaş alan bu vekillere 43 bin 302 lira, yani yaklaşık 2.5 asgari ücret tutarında zam yapılabilecek. Vekilin aylık geliri 14 asgari ücretten 16.5 asgari ücrete çıkacak. Istakoz daha keyifli yenecek.

Emeklilere zam 739 lira

ASGARİ ücrete zam yapılmayacağını açıklayan Bakan Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına ise ek zam yapılmayacağını, sadece enflasyon farkının ödeneceğini söyledi. Hesaplamalar 6 aylık enflasyon farkının yüzde 7.4 civarında çıkabileceğine işaret ediyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı temmuzda 739 lira civarında artarak 10 bin 739 liraya yükselebilecek. Emeklilerin kök aylığı ise yüzde 18.13 civarında artabilecek. İşçi emeklileri yüzde 23.5, memur emeklileri yüzde 18.13 zam alacağı için arada 5.37 puanlık fark oluşacak. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları, bu farkın da kapatılmayacağını işaret etti.

Kaynak: SÖZCÜ