İzmit Kozluca'da muhtarlık babadan oğula geçti

İzmit Kozluca Mahallesi'nde 7 dönemdir muhtarlık yapan ve İzmit Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Karaaslan muhtarlık görevini 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde muhtar seçilen oğlu Mesut Karaaslan'a devretti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yusuf Karaaslan "Kozluca köyü 7 dönemden beri yapmış olduğum muhtarlık görevini muhtarlık mührünü oğlum Mesut KARAASLAN a mazbatasını bugün almış olup devir teslimini Hayırlısı ile yapmış oldum rabbim hayırlı eylesin" dedi