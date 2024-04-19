İzmit Kozluca Mahallesi'nde 7 dönemdir muhtarlık yapan ve İzmit Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Karaaslan muhtarlık görevini 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde muhtar seçilen oğlu Mesut Karaaslan'a devretti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yusuf Karaaslan "Kozluca köyü 7 dönemden beri yapmış olduğum muhtarlık görevini muhtarlık mührünü oğlum Mesut KARAASLAN a mazbatasını bugün almış olup devir teslimini Hayırlısı ile yapmış oldum rabbim hayırlı eylesin" dedi
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İzmit Kozluca'da muhtarlık babadan oğula geçti
İzmit Kozluca Mahallesi'nin geçmiş dönem muhtarı Yusuf Karaaslan muhtarlık görevini 31 Mart Seçimleri'nde muhtar seçilen oğlu Mesut Karaaslan'a teslim etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.