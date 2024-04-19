Erdoğan ‘Kent Lokantası’na inanmadı

Selda Güneysu'nun haberine göre, edinilen bilgiye göre yerel seçimler sonrasında kurmaylarına “kibir” uyarısını yapan Erdoğan, partide “değişim” olabileceğinin sinyalini bir kez daha verdi. Seçim yenilgisinin üzerinde duracaklarını ve halkın isteklerine kulak vereceklerinin altını çizen Erdoğan’ın kurmaylarına, “Bayrak değişimi olacak. Gerekli değişim olacak” dediği kaydedildi. Ancak kulislerde Erdoğan’ın partisinde değişimi “birden yapmayacağı, kurultay ile gerçekleştireceği” de kaydediliyor. AKP’de kurultayın ekim ayı sonu gibi toplanacağı, mayıs ayında yapılacak MKYK toplantısında ise kurultay kararı alınacağı belirtiliyor.
"SEÇİM Mİ KAYBEDİLİR?"
AKP MKYK’de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul genelinde kurduğu “Kent Lokantaları” tartışmasının yaşandığı ifade ediliyor. Bir MKYK üyesinin, İstanbul’da seçimleri kaybetmenin nedenlerinden birinin de Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’un, “Ücretli verdikleri yemeği marifetmiş gibi anlatıyorlar” dediği “Kent Lokantaları” olduğunu söyledi. Bunun üzerine Erdoğan’ın “kızdığı” ve “Kent Lokantası’yla seçim mi kaybedilirmiş? Neden bu olur mu?” tepkisini gösterdiği kaydedildi.
Öte yandan Erdoğan’ın MKYK’de bir kez daha seçim yenilgisinin en önemli nedeninin “ yüksek enflasyon” olduğunu kabul ettiği öğrenildi. Erdoğan’ın kurmaylarından, “çıkar amaçlı fiyat artıran marketlerle ilgili de çalışma yürütülmesi” talimatını verdiği kaydedildi.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Tuna Yılmaz Erbil - Patates domates ile kaybettiniz şimdi kent lokantası ile kaybettiniz varmı ötesi.
ramco - daha iyi günlerin reis hala bir şeyleri anlamakta zorluk çekmen de bizi şaşırtıyor
Çekirge - Kibirleneni Allah c.c sevmez ahirette ey kulum istedin verdim neyle geldin seccade yi kolunun altına almakla müslüman olunmuyor hesap vermek zor anlayana...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.