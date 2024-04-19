- Asayiş

Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı mask

Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1. Sokak'ta Salih K. idaresindeki 41 T 3505 plakalı taksi ile Erdal K. yönetimindeki 34 BL 1391 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# sağlık

19 Nis 2024 - 09:13 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.481.791 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL