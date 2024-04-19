Abur cubur yemek 15 yıl yaşlandırıyor

Didem Seymen - ‘Brain, Behaviour and Immunity’ dergisinde yeni yayımlanan makaleye göre; yüksek miktarda işlenmiş gıda, doymuş yağ ve basit şeker içeren bir beslenme şekli olan “Batı diyeti” (WD); aşırı kalori alımı, obezite ve metabolik fonksiyon bozukluğunun yanı sıra bilişsel işlev bozukluklarına yol açıyor. Makalede yer alan hayvan deneylerinin sonucuna göre, genç yaşlarda özellikle ergenlik döneminde abur cuburla beslenmek, uzun vadede geri dönüşü olmayan hafıza sorunlarına neden oluyor. Araştırma, erken yaşlarda rafine şeker ve doymuş yağ ağırlıklı beslenmenin, beynin hafıza ile ilgili bölgesinde uzun süreli azalmalar yarattığını, hafıza, odaklanma, uyanmayla ilişkili olan hipokampal asetilkolin salınımını bozduğunu ortaya koydu.

HÜCREYİ YIPRATIYOR

Araştırmayı Milliyet’e değerlendiren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ, şunları söyledi: “Fruktoz hazır gıdalardan alınan şekerdir. Fruktoz hücre üzerinde tahrip edebilecek güce sahip. Zaman içinde hücre yavaş yavaş fonksiyonlarını yitirmeye, yıpranmaya başlar. Hücre yıprandığı zaman en başta DNA’da saklı olan hastalıklar açığa çıkar. 10-15 yaş ileride yaşamaya başlarsınız. Yani siz 30 yaşındayken

45 yaşında ortaya çıkacak olan hastalıklarınız çıkmaya başlıyor.”

BEYNE VE KALBE ZARAR

Bu şekilde beslenmenin yaşam kalitesini bozacağını vurgulayan Prof. Dr. Dağ “Algılama bozukluğu görülmeye başlar. Çocuklarda obezite olur, insülin direnci olur. Dolayısıyla birçok hastalığa zemin hazırlanılır. Dolayısıyla bu şekerlemeler, okul döneminde yenen doğal olmayan şekerlerin en çok tahribat yaptığı organlar beyin ve kalp. Kalp-damar, demans, şeker, dejeneratif hastalıkların temelindeki en önemli etkenlerden bir tanesi de çok aşırı hazır gıda,

paketli gıda tüketimidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: MİLLİYET