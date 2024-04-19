- Kültür-Sanat

SANATA YOLCULUK

Değirmendere'de Çini Sanatı üzerine faaliyet gösteren ve büyük bir ilgi gören Esra Durmuş Sanat Atölyesi kursiyerleri, Sanata yolculuk yaptı.

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SANATA YOLCULUK
SANATA YOLCULUK
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Çini Sanatının merkezi olan İznik'te 50 yıldır çamura şekil veren ve sanatın önde gelen isimlerinden Kadir Yılmaz'dan uygulamalı eğitim alan kursiyerler, Çini Sanatının inceliklerini ve tarihini yakından incelemiş oldular.

Esra Durmuş Sanat Atölyesi kurucusu ve ögretmeni, aynı zamanda İznik'li olan Esra Durmuş rehberliğinde çini tarihine yolculuk yapan kursuyerler, dünya tarihi açısından önemli bir yapı olan Ayasofya Camisini, Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan Surları, Yeşil Cami ve çini fırınlarını ziyaret ettiler.

Kursiyerlerin düzenlemiş oldukları geziye davet edilen Ögretmen Esra Durmuş, medeniyetlere başkentlik yapmış ve çininin başkenti olan İznik'te kursiyerlerini bilgilendirerek " Bu muhteşem sanat usta ellerde hayat buluyor. Bu sanatın öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyorum. 14. Ve 15. yüzyıllarda birçok cami ve sarayların bezenmesinde kullanılan çini, yapıların ihtişamını artırmıştır " şeklinde açıklama yaptı.

Ayrıca Durmuş ; İznik çinilerinde en çok kullanılan hatai, haliç işi, narlı desen, minyatürler, İznik kuşu, gül, karanfil motifleri hakkında bilgiler verdi. İznik'te çini hammadde bisküvi alışverişi de yapan ekip çini tarihine yaptıkları yolculuğu tamamlayarak, öğretmenleri Esra Durmuş'a teşekkür ettiler.

SANATA YOLCULUK
SANATA YOLCULUK
SANATA YOLCULUK
SANATA YOLCULUK
SANATA YOLCULUK
SANATA YOLCULUK

# İznik

19 Nis 2024 - 09:35 - Kültür-Sanat

Mahreç  İrem Güler

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