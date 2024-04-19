Nezaket Yağız kayıp olarak aranıyor

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde oturan Tahsin Yağız'ın kızı Nezaket Yağız, dün evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Dün sabah 7'de evden çıkmış ve eve geri dönmeyen 43 yaşındaki Şizofren hastası Nezaket Yağız için aile kayıp başvurusunda bulundu. Görenlerin polise bildirmeleri gerekmektedir.

İRTİBAT NUMARALARI

Tahsin Yağız (BABA): 0532 274 56 35

Nezahat Kayaalp (ABLA) : 0541 503 73 55