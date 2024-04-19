Nezaket Yağız kayıp olarak aranıyor

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde oturan Tahsin Yağız'ın kızı Nezaket Yağız, dün evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Dün sabah 7'de evden çıkmış ve eve geri dönmeyen 43 yaşındaki Şizofren hastası Nezaket Yağız için aile kayıp başvurusunda bulundu. Görenlerin polise bildirmeleri gerekmektedir.
İRTİBAT NUMARALARI
Tahsin Yağız (BABA): 0532 274 56 35
Nezahat Kayaalp (ABLA) : 0541 503 73 55
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.