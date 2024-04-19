Ekmeğin küflenmesini önlemenin yolları

Birçok kişi tarafından her öğünde tüketilen ekmek, en temel karbonhidrat kaynaklarının başında gelir. Ramazan ayında sahur ve iftar olmak üzere günde 2 öğün yemek yiyor ve uzun saatler aç kaldığımızdan çok fazla yemek hazırlayıp, birçok farklı çeşitte ekmek alıyoruz. Ancak oruçlu halde birçok ekmek çeşidi aldığımız için çoğu artıyor. Artan ekmekler zamanında tüketilmediği içinde küfleniyor. Bu yüzden ekmekleri saklarken doğru şekilde muhafaza etmek çok önemlidir. Ekmeklerin saklanması sırasında yaşanan bir diğer problem de küf oluşumudur. Küfler çok sayıdaki mantar türleri içerisinde, mikroskop ile görülebilen canlılardır. Bu canlıların üremeleri için en uygun ortam ise nemli ortamlardır. Özellikle oruçluyken fazlaca ekmek alınan ve tüketilmeyen ekmeğin küflenmesini önlemek için uygulayacağımız birkaç pratik yöntemle ekmek israfının önüne geçmek mümkün. İşte uygulayacağınız yöntemler:

EKMEK KÜFLENMEDEN NASIL SAKLANIR?



– Ekmeği streç filme veya alüminyum folyoya sarmak:

Bu tür ambalajlar, ekmeğin kurumasını ve bayatlamasını önleyerek ekmeğin doğal nemini hapseder. Eğer ekmek bir kağıt ambalaj içinde satın alındıysa bu ambalajı atıp ve saklamak için ekmeği streç film veya folyo ile sarılır.

– Ekmeği en fazla 2 gün oda sıcaklığında saklayın:

Oda sıcaklığı 20ºC civarında olmalıdır. Ekmek, kiler veya ekmeklik gibi doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

– Fazla ekmeği dondurmak:

1-2 gün içinde bayatlamadan tüketebileceğinden daha fazla ekmeğin varsa onu saklamanın en iyi yolu buzdolabında dondurmaktır. Ekmeğin dondurulmasıyla sıcaklık, ekmeğin bayatlamasını durduracak kadar düşürülür.

– Sıcak ekmeğe dikkat:

Evde yaptığınız ekmekleri sıcakken asla poşetlemeyin, önce mutlaka oda sıcaklığına gelene dek soğutun.

– Ekmeklik:

Ekmeği saklamak için plastik poşetler yerine hava almayan ekmek saklama kutularını tercih edin.

– Ekmekliği temiz tutun:

Ekmeğin küflenmemesi için ekmek kutusunu 15 günde bir sirkeli su ile silin. Sirkeli su bakteri ve küflerin oluşumunu engeller.

Ekmeğin bayatlayıp küflenmesini önlemenin yolları

Ekmeğinizi evde kendiniz yapıyorsanız…

Özellikle pandemiyle birlikte evde ekmek yapmayı milletçe öğrendik. Eğer bunu alışkanlık haline getirdiyseniz evde yaptığınız ekmekleri sıcakken poşete koymayın, ilk sıcaklığı geçene kadar bekleyin. Soğumasını beklerken üzerini temiz bezle örterek fazla nemden kurtulmasını sağlayın.

İlk olarak tüketeceğiniz kadarını ayırdıktan sonra kalanını daha uzun süre saklamak üzere ayrı bir yere alın. Ekmeklerinizi mümkün olduğunca kullanmadan önce dilimlemeye özen gösterin.

Bez torbalara koyduğunuz ekmekleri en fazla 1 hafta içinde tüketin. Bu vakitte de ekmek kutusunda saklayın. Ekmek kutusunun temiz, kuru ve rutubetsiz olduğundan emin olun, bu ekmek kutusunu çok ışık almayan bir alanda tutun.

Sıcak ekmeği hemen tüketmeyin!

Fırından yeni çıkmış sıcak ve taze ekmek kokusunu sevmeyen yoktur. Ancak bilinmeyen şu ki sıcak ekmek tüketildiğinde daha fazla kalori yapıyor. Hem ekmek sıcak olduğunda tükettiğin miktar artıyor hem de bizim kültürümüzde sıcak ekmek ile özdeşleşen tereyağı gibi daha kalorili şeyler içine konularak tam bir kalori bombası oluyor. Ama sıcak ekmeği hemen tüketmemeniz için tek sebep bu değil. Bir diğer sebep ise sağlığımız.