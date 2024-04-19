Dost El öğrencilerinden Gökçe’ye en özel ziyaret

Derince’de faaliyet gösteren Dost El Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden bir gurup öğrenci, müdürleri Menekşe Akıncı ve öğretmenleriyle birlikte, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’yi makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Gökçe, “Kalpleri ve yüreklerindeki güzellikleri yüzlerine yansıyan, her biri ayrı değerli yavrularımızla oldukça keyifli dakikalar geçirdik. Benim için özel ve anlamlı bir ziyaret oldu” dedi. Okul müdürü Menekşe Akıncı da yoğun programlarına rağmen kendilerini ağırlayan ve sıcak ilgi gösteren başkan Sertif Gökçe’ye kurumları adına teşekkür etti. Sıcak ve samimi görüntülerin yaşandığı ziyarette başka Gökçe, konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.