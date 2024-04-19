Derince’de faaliyet gösteren Dost El Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden bir gurup öğrenci, müdürleri Menekşe Akıncı ve öğretmenleriyle birlikte, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’yi makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Gökçe, “Kalpleri ve yüreklerindeki güzellikleri yüzlerine yansıyan, her biri ayrı değerli yavrularımızla oldukça keyifli dakikalar geçirdik. Benim için özel ve anlamlı bir ziyaret oldu” dedi. Okul müdürü Menekşe Akıncı da yoğun programlarına rağmen kendilerini ağırlayan ve sıcak ilgi gösteren başkan Sertif Gökçe’ye kurumları adına teşekkür etti. Sıcak ve samimi görüntülerin yaşandığı ziyarette başka Gökçe, konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.
19 Nis 2024 - 10:02- Yaşam Güncelleme:
Dost El öğrencilerinden Gökçe’ye en özel ziyaret
Dost El Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin öğrencileri Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’yi makamında ziyaret ettiler. Renkli ve anlamlı görüntülerin yaşandığı ziyarette özel bireylerin mutluluğu görülmeye değerdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.