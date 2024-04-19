Kamuda tasarruf için sıkı tedbir

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU- Erdoğan, geçen kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada “ Yeni dönemde OVP’yi güçlendirecek adımlar atacağız. OVP’nin güçlendirilmesinde üç temel önceliğimiz var. Bunlar kamuda tasarruf artışı, yatırımın önceliklendirilmesi ve yapısal reformları hızlandırmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMŞEK’İN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Milliyet’in edindiği bilgiye göre hükümet, kamu maliyesinde sıkılaştırma çerçevesinde tedbir politikalarını genişletecek. Bu kapsamda tasarruf dönemi için yeni bir yasa teklifi ve genelge hazırlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Amerika ziyaretinin ardından hızlanacak çalışma, taraflarla yapılacak temasların ardından resmen başlatılacak.

Buna göre kamunun kaynaklarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı ölçülecek. Kamuda israf denetimleri sıkılaştırılacak. Bu kapsamda bürokrasiye yeni araç ve bina alımı yapılmayacak. Servis sayıları azaltılacak. Tatil bölgelerinde yapılan konferans, eğitim, seminer, organizasyon gibi etkinlikler kamunun bulunduğu ilde düzenlenecek. Gereksiz harcamaların önüne geçebilmek için de denetim mekanizması güçlendirilecek; kurumların hesap verilebilirliği alınacak tedbirlerle artırılacak. Hükümetin planladığı yatırımlar gözden geçirilecek. Yatırımlar için öncelik ve ihtiyaç takvimi hazırlanacak. En acil yatırımlar öncelikli olacak. Mega projeler, maliyeti yüksek yatırımlar bir süreliğine ertelenecek.

DEPREM BÖLGESİ ÖNCELİKLİ

- Kamu harcamalarında öncelik deprem yaralarının sarılması ve afet risklerinin önlenmesi olacak. Diğer alanlarda azami tasarruf anlayışı geçerli olacak.

- Kamuda taşıt kullanımı “ihtiyaç analizleri” çerçevesinde gözden geçirilecek. İhtiyaç fazlası taşıtların devri yapılacak. Yeni taşıt alımında yerli üretim Togg ile çevreci araçlar tercih edilecek.

- Kamu binalarında uygulanan enerji verimliliği önlemleri ile sağlanan tasarruflar yılın ilk yarısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yapılan bildirimler sonucunda tespit edilecek.

- Yatırım programında yer almayan ya da programda belirtilen proje parametrelerine uygun olmayan projelerin ihalesine çıkılamayacak.

- Yıl içinde yeni proje teklifi yapılmaması esas olacak. Ancak acil ve zorunlu yeni projelere ilişkin teklifler, proje bedelinin asgari %10’unun ilgili kamu idaresinin yatırım bütçesi içinde teklif edilen projeye ödenek aktarmayı da içermesi kaydı ile değerlendirmeye alınabilecek.

- Sadece acil ve zorunlu hallerde hizmet binası teklifi yapılabilecek, teklif yapılmadan önce 2021/14 sayılı ve Tasarruf Tedbirleri Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca izin alınacak, yıkım kararı bulunması halinde yıkım kararı ile birlikte kullanılabilecek hazine taşınmazı olmadığını tevsik eden yazı sunulacak.

- Deprem kaynaklı tahsis edilen ödenekler sadece deprem kaynaklı projelere aktarılabilecek.

Kaynak: MİLLİYET