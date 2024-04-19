Yakup Altun Stadında sentetik çim serimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerinin kullandığı alanların yenilenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları sürüyor.

SENTETİK ÇİM SAHA

10 bin m²'lik alanda sporcular için sentetik çim saha yenileniyor. Yakup Altun Spor Tesisi projesinde 68x105 metrelik saha, müsabakalar ve antrenman için sentetik çime revize ediliyor. Ekipler sentetik çim serimine devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında çizgiler çekilecek ardından sahanın granül kum serim işlemine geçilecek.

YENİ TESİS BİNASI

Bin 440 metrekare inşaat alanına sahip tesis binasında da çalışmalar devam ediyor. Tesis binasının dış cephe mantolaması yapıldı. İç kısımlarda ise seramik döşeme işlemleri yapılıyor. Binanın elektrik tesisatları tamamlandı. Tesis binasında yönetici odası, soyunma odaları ve lavabolar yer alacak.